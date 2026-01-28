盧比歐：習近平視對台行動為歷史使命 不因外部事件改變
（中央社記者鍾佑貞華盛頓28日專電）美國抓捕委內瑞拉前總統馬杜洛，是否影響中共對台行動引發關切。美國國務卿盧比歐今天表示，對台行動是中國國家主席習近平的歷史使命，不會因其他事件改變。他也說，美方高度關注張又俠落馬事件。
盧比歐（Marco Rubio）今天上午赴聯邦參議院外交關係委員會作證，說明美國1月3日夜襲委內瑞拉，抓捕馬杜洛（Nicolas Maduro）的行動。期間共和黨參議員芮基茲（Pete Ricketts）詢問，這場行動是否會對共產中國在台灣問題上的行動或意圖產生任何影響，及對中共中央軍委副主席張又俠落馬的看法。
盧比歐回應，抓捕馬杜洛不會牽動中共行動。「台灣問題是習近平的歷史使命。他已經清楚表明這是他想要完成的事情，而這不會因世界上發生的其他事件改變。」
他表示，美國抓捕馬杜洛的行動，確實震撼中國、俄羅斯、伊朗，以及全球所有潛在對手，因為美國是全世界唯一一個有能力完成這項行動的國家。
中共解放軍高層張又俠、劉振立近期被立案調查方面，盧比歐指出，軍方領導層遭整肅是中共過去幾年明顯行為模式之一。北京在軍事上投入了大量資金，而顯然其中有些人貪污挪用這些資金，而中共正試圖處理這個問題。
他說，中共清洗軍方高層屬體制內部議題，不會與美方深入分享或討論相關情況，但這確實是美方高度關注的事情。
芮基茲指出，馬杜洛被逮捕之後，一個常見的批評是，這會刺激共產中國在台灣採取類似行動。「就我個人而言，這種說法完全與事實相反」。
他說，首先，共產中國根本不在乎國際法或國際規範，他們早就一再證明了這一點，中共對菲律賓的方式就是一例，北京也不認為國際法適用台灣。習近平是否會對台灣採取軍事行動，只取決於他是否相信自己能夠成功奪台。
從這個角度來看，芮基茲表示，抓捕馬杜洛的行動展現出的戰術熟練度，反而可能讓習近平在是否對台動武一事上更加猶豫。因為儘管解放軍大幅擴充軍備，但仍然缺乏美軍這場行動中所展現出的經驗。而張又俠等確實擁有實戰經驗的解放軍高層，最近又遭到整肅。
就美國與委內瑞拉現階段關係而言，盧比歐說，他預期美國的外交人員將很快重返委內瑞拉。
他表示，恢復的美國代表團「將使我們能夠獲得即時資訊」，並改善與委內瑞拉政府以及「民間社會、反對派成員」的互動。
美國上週任命前尼加拉瓜和宏都拉斯大使杜古（Laura Dogu）為駐委內瑞拉首席外交官，美方也已派出代表團評估大使館情形。
美國之前與多個歐洲及拉丁美洲盟友宣布馬杜洛當選不具合法性，並於2019年3月關閉駐委國大使館及撤離外交人員。（編輯：陳正健）1150129
