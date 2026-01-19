盧特尼克宣布可能對記憶體商課100%關稅 外媒點名這幾家台廠恐遭殃

美國商務部長盧特尼克16日在出席美光（Micron）紐約州新廠動土典禮時宣布，不在美國生產的記憶體製造商，將可能面臨100%關稅，這將是美國首次特別針對DRAM供應商。外媒指出，這項威脅最有可能首當其衝的將是南韓的三星和SK海力士，台灣的南亞科和華邦電也可能面臨這個麻煩。

科技新聞網站Wccftech報導指出，目前唯一有在美國生產、或至少有意生產DRAM晶片的大公司，只有美光，因此鑒於川普政府是真的要針對記憶體產業，許多主流廠商都有可能面臨這100%關稅，這對許多廠商而言可能會是致命一擊。

廣告 廣告

而其中首先可能中招的會是三星。雖然三星宣布多項有關前段和後段製程的半導體承諾，但該公司尚未計劃在美國建造記憶體廠。同樣地，SK海力士雖然近期宣布在印第安納州的40億美元投資承諾，但這涉及的是2.5D封裝和研發作業，DRAM生產線並未包含在內。而南亞科和華邦電也在DRAM供應鏈中占有重要地位，因此也可能面臨這項記憶體關稅。

【看原文連結】

更多udn報導

台北到南港搭35元高鐵8分鐘就到 刷1卡免買票

BTS高雄開唱引爆訂房熱潮 他提1招不怕被坑

女兒學測失利難上台大 父開導「人生像導航」

長輩為何容易被詐騙？醫：不是貪 是1功能退化