盧特尼克打臉楊珍妮？ 政院：企業到美訓練員工很自然

台美關稅談判進入最後階段，外傳台灣可能透過協助訓練美國勞工，換取美方降低關稅，行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮1日否認，但美國商務部長盧特尼克3日卻稱，台灣會訓練美國勞工，雙方說法前後矛盾。對此，行政院發言人李慧芝今（4）天表示，台美沒有對此交換意見，但企業到美國生產，若在當地訓練勞工的話，這也是很自然的事。

楊珍妮1日在立法院備詢時表示，沒有答應美國要幫他們訓練技術人員，這不在談判條件之中；但盧特尼克今天被問到，協議是否包括由台灣訓練美國勞工生產先進半導體時卻說，談判仍在進行中，他不願多說，但強調，「當然，他們會訓練美國勞工。」

對此，李慧芝今在行政院會會後記者會上回應，行政院台美經貿工作小組秉持着賴清德總統跟行政院長卓榮泰的指示，全力推進跟美國的談判磋商，也爭取對我國合理並且有利的對等關稅稅率，還有232關稅優惠待遇，有新進展會適時跟國人說明。

針對盧特尼克稱若與台灣達成協議，投資金額會高於3千億美元，李慧芝表示，盧特尼克在訪問中所提到的3千億美元半導體投資，並不是專指臺灣，而是加總包括台積電、美光及德州儀器這些美國半導體公司宣布在美的投資。

面對媒體追問替美國訓練勞工一事，李慧芝說，楊珍妮說過了，目前台美磋商當中，雙方沒有對此交換意見，「不過企業到美國生產、營運，如果在當地訓練勞工的話，這也是很自然的事。」

