盧特尼克拿DEI威脅台積電！啥是DEI？7個字講明白

ＤＥＩ（多元、公平與包容）計畫是在美國民權運動和女權運動等社會改革下，逐漸形成的概念，旨在防止由於性傾向、種族、宗教及性別等身分產生的歧視，促進多元（diversity）、公平（equity）與包容（inclusion）的職場環境，確保所有人都擁有平等發展機會，尤其是女性、少數族裔、LGBTQ+（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）族群和其他傳統上代表性不足的族群。

倡議人士主張，該計畫對解決長久以來的不平等與結構性種族歧視有其必要。美國總統川普及其忠實支持者則主張，該計畫反而將對其他美國人造成不公平的歧視，並削弱求職者或受僱員工在工作錄取或升遷時，以個人本職學能為基礎的重要性。川普去年一月重返白宮就下令全面廢除聯邦政府的ＤＥＩ計畫，不承認跨性別身分，並中止前總統拜登任內開始核發的有性別中立（Ｘ）選項護照。

