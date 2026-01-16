盧特尼克提台晶片與美分帳 李淳：最終一定是台積電跟客戶一起決定

台晶片與美分帳 李淳：最終比例一定是台積電跟客戶一起決定。曾薏蘋截圖

台美關稅15％不疊加，中華經濟研究院WTO及RTA中心副研究員、前駐歐盟代表李淳今接受民進黨直播節目接受主持人韓瑩專訪，被問到日前美國商務部長盧特尼克提出台灣將先進晶片產能與美國「五五分」的構想時表示，大家不用太擔心，最終比例一定是台積電跟他的客戶一起決定。

李淳說，美國商務部長盧特尼克的比重一直在調整，他認為，美國今天要把高科技，特別是先進製程的部分在美國設廠的原因，是基於經濟安全考慮，「經濟安全的目的，最終是要在跟中國的戰略對抗中獲勝，所以關鍵是最終能不能夠獲勝」。

他說，這個比例就很重要，如果要求台積電在美國投資的生產比例過高，就會影響到台積電的運作成本，也會進而影響到台積電的研發能力，簡單的說，「你在傷害你的金雞母，在傷害未來可以支持你的台灣，而美國獲勝的最重要的，就是造王者的能力」。

他說，假設中國的先進製程突破了，然後台積電又受到影響，其實是對美國非常不利，「所以我都跟美國的朋友說，這個比重最好由台積電來決定，因為他比我們所有人都了解」。何況台積電，一定會支持美國獲得這個最終的勝利。不要為了短期比例提高，進而影響最終的勝利的機率，「我都跟他們說，你們不要殺雞取卵」。

他表示，大家不用太擔心最終這個比例，一定是台積電跟他的客戶一起決定，這些客戶，特別是美國客戶，會去跟美國說明，這會是美國贏、美國跟中國競爭贏、台積電也贏的三贏局面。

