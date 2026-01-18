盧特尼克放話「川普任內搬走台灣40%半導體」 郭正亮斷言不可能：絕對來不及

台美關稅談判結果出爐，台灣對等關稅調降為15%且不疊加，也是全球首個取得232條款的最惠國，而台灣企業將自主投資2500億美元，政府則以信用保證方式支持最多2500億美元的企業授信額度。對此，前立委郭正亮今日於節目《大大平評理》表示，日韓對美投資小心避免技術外流，台積電卻面臨技術外流風險。

郭正亮表示，政府要提供相當於7.5兆台幣的信用額度，銀行有這麼大筆錢嗎？可能就像歐盟承諾對美投資6000億美元一樣先應付，但到現在一毛錢都沒過去；日本承諾對美投資5500億美元，但為避免技術外移，現在都是投資電廠。

郭正亮直言，美國商務部長盧特尼克說，在美國總統川普任內，台灣的半導體將有40%會移到美國，「這根本是絕無可能之事，絕對來不及！」川普任期只到2029年1月20日，而台積電現在才剛開始蓋電廠，「所以我覺得這個就是廢話，反正我們就在人家屋簷下低頭做事，別引起注意就好。」

郭正亮認為，從這點看來，日本比台灣聰明，因為在美國電廠投資不太會賠錢，也不會造成技術外移；韓國則是投資造船業，而美國也對此有需求，韓國絕對不會將高速記憶體等技術外流，「現在看來台灣是最笨的」，現在面臨台積電技術外移風險，且無法阻止。

郭正亮說，政府沒有用現有法律保護本國企業，並不稱職，如經濟部投資審議司的半導體產業對外投資政策方向，海外投資的製程至少要落後一個世代（N+1），那台積電為何赴美投資2奈米、先進封裝？這已經違法，但政府卻讓美國突破法律限制，技術外流會帶動人才外流，只要教會美國當地的人，就收不回來了，但台積電在台美談判桌上根本沒有角色，而台灣談判重點是關稅不疊加以及稅率。

