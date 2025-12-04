盧特尼克曝台灣將幫美國訓練勞工 行政院：這是很自然的事

記者盧素梅／台北報導

行政院院會會後記者會。（圖／記者盧素梅攝影）

台美關稅談判仍在進行，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）昨日透露台灣會協助訓練美國勞工。對此，行政院發言人李慧芝今（4）日表示，企業到美國生產營運，若在當地訓練勞工是很自然的事。她強調，經貿工作小組會秉持賴清德總統跟行政院長卓榮泰的指示，全力推進跟美國的談判磋商，爭取對我國合理、有利的對等關稅稅率。

路透先前報導，台美關稅談判進入尾聲，雙方正在洽談一項新協議，台灣可能承諾協助「訓練美國勞工」學習半導體製造，以換取美國降低對出口產品徵收的20%關稅，行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮先前否認此一說法，不過，盧特尼克昨天證實路透報導內容。

廣告 廣告

對此，李慧芝今天在院會後記者會回應，楊珍妮代表日前說過，目前台美磋商中雙方沒有對此交換意見，不過企業到美國生產營運，若在當地訓練勞工，也是很自然的事。

對於盧特尼克透露，台灣目前在美國的投資總額達到3000億美元左右，達成協議後還會更高，是否代表談判有進展？李慧芝表示，針對美方提到的3000億美元半導體投資，並不是專指台灣，而是加總包括台積電、美光、德州儀器等先前已經宣布投資美國的半導體公司。



至於台美關稅的談判進度？李慧芝強調，行政院台美經貿工作小組秉持總統跟院長指示，全力推進對美談判跟磋商，也爭取對我國合理且有利的對等關稅稅率，以及232關稅優惠待遇，有新的進展會適時跟國人說明。

更多三立新聞網報導

在川習對話後拋出國防特別預算？賴清德：沒有關聯，已經籌備多時

台美關稅月底敲定？美媒曝：美要台投資「規模3500至5500億美元」

台美關稅談判再推進！鄭麗君曝「最新進度」

傳以美車、美豬換取消疊加稅率？卓榮泰：台美關稅一直在做最後書面整理

