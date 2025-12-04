盧特尼克爆台助美訓練勞工！ 行政院：企業去當地訓練勞工很自然

外傳台灣可能透過協助訓練美國勞工來換取美方降低關稅，行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮1日否認，但美國商務部長盧特尼克3日爆料台灣會訓練美國勞工。對此，行政院發言人李慧芝今（4日）表示，台美沒有對此交換意見，但企業到美國生產，若在當地訓練勞工的話，這也是很自然的事。

行政院發言人李慧芝。（中天新聞）

李慧芝今在行政院會會後記者會上，對於台美關稅談判等相關議題作回應。

李慧芝表示，行政院台美經貿工作小組秉持著賴清德總統跟行政院長卓榮泰的指示，全力推進跟美國的談判磋商，也爭取對我國合理並且有利的對等關稅稅率，還有232關稅優惠待遇，有新進展會適時跟國人說明。

對於盧特尼克稱若與台灣達成協議，投資金額會高於3千億美元。李慧芝表示，盧特尼克在訪問中所提到的3千億美元半導體投資，並不是專指台灣，而是加總包括台積電、美光及德州儀器這些美國半導體公司宣布在美的投資。

行政院會後記者會。（中天新聞）

至於是否替美國訓練勞工來換取降低關稅一事，李慧芝說，楊珍妮說過了，目前台美磋商當中，雙方沒有對此交換意見，「不過企業到美國生產、營運，如果在當地訓練勞工的話，這也是很自然的事。」

有關台美雙方的說法，首先是楊珍妮1日在立法院備詢時表示，沒有答應美國要幫他們訓練技術人員，這不在談判條件之中；但盧特尼克3日被問到，協議是否包括由台灣訓練美國勞工生產先進半導體時卻說，談判仍在進行中，他不願多說，但強調「當然，他們會訓練美國勞工。」

