川普宣布與台灣達成新的關稅制度，表面是關稅下調與貿易條件調整，實質上是高度政治化與戰略化的經貿安排。美方將對台關稅降至15％，並在半導體等關鍵產業給予制度性優惠，顯示美國正以關稅作為工具，重塑其高科技供應鏈並強化本土製造能力。然而，這項制度並非單向讓利，台灣須以龐大對美投資作為交換，承擔產業外移與資本集中於美國市場的長期風險。對台灣而言，短期內或可穩定出口環境、深化與美國的經貿連結，但中長期則須審慎評估產業自主性、經濟安全與對單一市場依賴加深的代價。

美國商務部長盧特尼克以直白言論評論談判結果。他認為，台灣承諾史無前例的對美投資，核心目的在於確保與川普總統維持正面關係，就是讓「川普滿意」。在美方國安邏輯下，這不只是一筆投資，而是一場攸關市場准入與安全的硬性談判。

是此，當民進黨政府歡天喜地慶賀擊出全壘打，盧特尼克的發言一巴掌打在臉上。面對川普「美國至上」祭出經濟霸權主義策略，總體目標是將台灣晶片產能豪奪40％至美國生產。充分證實國際體系並非完全無政府，而是由一系列具有不同權威與依賴關係的階層結構組成。強權與弱國的互動可被理解為「社會契約式」的階級關係：主導國透過提供公共利益換取從屬國的合作。

這種霸權既涉及硬實力，也包含軟實力與制度性支配，形成有序且不對稱的國際經濟層級。證實全球貿易與政治秩序須同時考量權力結構與從屬關係，而非僅限於無政府與均勢的傳統框架。

台灣面對高額關稅，即展現不對稱的從屬關係。台美經貿關係並非單純利益交換，更重要的，民進黨政府為了選戰考量採取抗中保台，因此必須「盡力」配合川普的關稅要求。吾人須知，川普一系列的關稅戰，嚴重影響國際秩序自由貿易與全球化的規範。台灣因為意識形態，須在「少輸為贏」的關稅壓力下生存。雖然拿出好看的關稅數字，但相對付出政府6年總預算投資美國。

川普的治國哲學從來不講求雙贏，而是單贏；目前採用的，是形塑以美國利益為優先的經濟制度，而此頂層制度設計，主要關鍵在於盟友須全力配合。台灣扮演的角色，是負責透過半導體與高科技企業，對美國進行長期與大規模資本投入。從先進製程、研發設備與產業聚落，必須在川普政府的制度設計下執行。這絕對是經貿上的壓力測試與風險承擔，台灣未來面對過度依賴單一市場與晶片產能鉅額轉移，不可不慎。（作者為國立政治大學外交系教授）