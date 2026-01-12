盧特尼克稱「台積電違反DEI」 實際員工男女比例、晉升比例曝光了

台積電員工男女比例約66.3%、33.7%，女性佔員工總數約三分之一。資料照



台積電規劃在美國總投資金額達1650億美元，但自去年3月宣布以來，投資金額不斷被美方放話上修。美國商務部長盧特尼克近日受訪時再度指出，台積電的投資金額會比1650億美元更高，而且會讓台積電自己宣布。對此，台積電今天（1/12）表示，目前正處法說會緘默期，不予回應。

盧特尼克（Howard Lutnick）表示，台積電與美國政府簽訂合約，裡面有20頁涉及 DEI（多元、公平及包容）條款，依照條款，台積電必須聘用盲人承包商，以及跨性別、女同志工程師，亦必須在晶圓廠設置托兒中心。

他還說，想想看台積電的情況，台灣有多少女性曝光機工程師？更別提性傾向。他們全都是男性，等於已經違反DEI條款。

他提到，美方去年以違反DEI條款為由，成功使台積電追加1000億美元投資美國建廠，目前台積電總投資金額達1650億美元。盧特尼克先前亦曾提及，川普政府將讓台積電在美國投資金額超過2000億美元。

他強調，台積電投資規模會比目前1650億美元還高，而且「會讓台積電自己宣布」。

對於盧特尼克稱台積電違反DEI條款，以及增加美國總投資金額等言論，台積電表示，目前正處法說緘默期，不予回應。

另根據台積電2024年永續報告書顯示，台積電員工男女比例約66.3%、33.7%，女性佔員工總數約三分之一。不過，此比例確實逐年下降，從2020年37.1%降至2024年33.7%；原因是2024年新聘人力以工程師為大宗，而相關人力市場女性供給顯著少於男性。

台積電指出，2024年正式員工中，屬於 STEM（包括研發、營運、品管、IT與資安等單位）職位的女性人數達2萬6,153人，占比33.0%；新聘技術職新鮮人女性占比達28.7%。女性主管占比達14.6%；其中，初階主管、高階主管的女性比例各為15%、11.4%。

若論女性與男性員工晉升比例，2024年女性員工晉升比例已來到10.1%，略超過男性晉升比例10.0%，男女晉升比例則為1:1.01。

台積電表示，公司致力落實共融的工作環境，鼓勵來自不同文化背景、專業領域與生活經驗的員工互相交流，在樂於溝通的環境中，不斷激發創新及競爭力。

基於唯才是用的理念，台積電在聘用與晉升過程中，不因性別、年齡、身心障礙、宗教、種族、族群、國籍、政治立場或性傾向等因素而有差別待遇或歧視。

