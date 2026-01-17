盧特尼克警告 台韓晶片不赴美生產 付100％關稅

美台簽署貿易協議後，美國商務部長盧特尼克把矛頭對準了韓國記憶體晶片製造商。他16日警告說，那些未在美國投資的韓國廠商和台灣企業，除非承諾增加在美國本土的生產，否則可能面臨高達100％關稅。

盧特尼克表示，這些企業有兩種選擇：「要麼支付100％關稅，要麼在美國生產。」他補充說，「這就是產業政策。」

美台15日宣布達成貿易協議後，盧特尼克在受訪時就宣揚，他預期台積電的投資規模將會「巨大、更龐大」，同時警告說，若台灣半導體業者未依承諾在美國設廠，「關稅很可能會是100％」。

盧特尼克16日在紐約州雪城（Syracuse）郊外，出席記憶體大廠美光科技（Micron）的新廠動土典禮。他隨後又談到美台貿易協議，但指出，美台協議中列出的潛在徵稅措施，也可能影響韓國記憶體晶片製造商。

目前，美國總統川普暫未對廣泛外國製造的半導體徵收關稅，而是要求盧特尼克及美國貿易代表葛里爾與貿易夥伴談判，以降低美國對晶片進口的依賴。

韓國產業通商資源部長呂翰九17日表示，韓企主要出口的記憶體晶片目前未被納入徵稅範圍，但「現在還遠未到可以鬆口氣的時候」。他說，政府將持續與產業界緊密協作，為韓國企業爭取最優結果。

盧特尼克的上述談話，並未點名任何具體公司，但提到韓國記憶體晶片製造商，一般就會想到三星電子與SK海力士。目前，三星與SK海力士已分別規劃在德州及印第安納州建廠，但去年7月美韓公布關稅協議後，是否會進一步加碼，仍不明朗。

此次美光新廠動工，也是響應川普政府力推的半導體「本地製造」政策。美光新廠總投資金額上看1000億美元，其中拜登政府時期的《晶片與科學法》給予61.65億美元補助。台積電在美建廠的補助則為66億美元，三星電子亦有47.45億美元。但川普及盧特尼克，都對給予外國企業補助不以為然。

台積電前董事長劉德音目前在美光擔任董事，他本周買進超過2.3萬股美光股票，總金額約780萬美元（約新台幣2.46億元）。加上記憶體短缺需求暴增，利多消息激勵美光股價16日大漲7.7％，推升市值至4080億美元。