盧特尼克逼台積電多投資1000億美元！施俊吉從「這案件」看他嘴臉：得了便宜還賣乖

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前提到台積電因違反「DEI條款」而對其開罰，又表示將在川普任內將台灣40%的半導體產能移至美國，在國內引起關注。對此，前行政院副院長施俊吉直言，盧特尼克除了拿台積電「得了便宜還賣乖」洋洋得意之外，還是美國總統川普的「諂媚高手」，大酸他的拍馬屁技巧「叔叔有練過、小朋友不要學」。​



施俊吉在臉書發文表示，台灣人最近應該對盧特尼克的嘴臉很有印象，這位美國商務部長在本月12日曾對媒體吹噓，說台積電在2024年與拜登政府簽署的《晶片法案》合約中，包含了長達20頁的「多元、公平與共融」（DEI）條款。

施俊吉提到，然而因為「台積電的員工幾乎全為男性，未聘用特定比例的女性、跨性別和身障工程師，也未將一定比例的採購金額發包給盲人承包商，並且未在晶圓廠內設置托兒中心」等原因，說台積電技術性違約。

施俊吉指出，既然違約，美國就可以要求台積電退還拜登政府給的赴美設廠補助款66億美元。但盧特尼克沒這樣要求，卻以此要脅台積電加碼投資1000億美元，以換取美國廢除合約中的DEI條款。因此，台積電才會在去年3月，承諾將赴美投資金額從650億美元增加到1650億美元。

施俊吉直言，盧特尼克把一個被川普罵到體無完膚、「愚蠢又左膠」的DEI條款，當作台積電的小辮子，脅迫台積電增投1000億美元，還被他拿來說嘴，取悅美國右派。「此乃『得了便宜還賣乖』，台語叫『贏筊擱贏話』！」

施俊吉說，除了洋洋得意之外，「這位部長也是諂媚高手」。自從去年7月，美日達成關稅談判協議以後，盧特尼克就奉承說「川普總統打開了日本市場，其功績前無古人，比1853年美國海軍准將培里的『黑船來襲』還要偉大！」

施俊吉直酸，從盧特尼克的言行，可以知所警惕。第一，有盧特尼克在，真相就不可能被掩蓋，遲早有一天，他會把魚腸魚肚都翻出來給你看；第二，別效法盧特尼克的諂媚，「叔叔有練過、小朋友不要學」，因為如果沒學好，最後被拿出來調侃的機率很高。

