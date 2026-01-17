盧特尼克點名台韓晶片製造商：未赴美投資 就徵100%關稅

美國商務部長盧特尼克十六日說，南韓記憶體晶片製造商與目前沒在美國投資的台灣公司，若不承諾增加在美國本土的生產，可能將面臨達百分之百的關稅。

盧特尼克十六日在紐約州出席美國美光科技新廠動土儀式後指出，在美台貿易協議中詳列的潛在徵稅條款，也可能影響南韓晶片製造商。

盧特尼克答覆媒體提問時表示，「每個想造記憶體的公司有兩個選擇，那就是他們可以繳納百分之百的關稅，或者他們可以在美國造」。他並未點名特定公司，只說這就是（川普政府的）產業政策。

盧特尼克上述發言延續他十五日、即台美貿易協議簽署後，接受美國財經媒體ＣＮＢＣ訪問時的說法。他當時就表明，要是上述公司不在美國設廠，那很可能被徵收達百分之百的關稅。

對此，一位美國商務部發言人對彭博說，盧特尼克致力恢復美國的製造業主導地位，而這會從半導體開始。南韓三星及ＳＫ海力士和台灣駐美代表處發言人皆尚未置評。

彭博報導，美光科技和上述兩家韓企在高頻寬記憶體（ＨＢＭ）晶片市場競爭。而在這波由資料中心處理器驅動的人工智慧（ＡＩ）熱潮中，ＨＢＭ是這些處理器至關重要的零組件之一。拜ＡＩ資料中心的需求所賜，市場對ＨＢＭ的需求也已飆漲。

根據美韓去年七月宣布的貿易協議，美國將對大部分南韓輸美商品徵收百分之十五的關稅，但對南韓輸美晶片暫時免除。根據三星前年公布的計畫，將在美國投資逾四百億美元（約台幣一點三兆元），其中一七○億美元在美國德州設一座ＨＢＭ的先進封裝設施；ＳＫ海力士也已宣布，打算在美國印第安納投資近四十億美元，另外一五○億美元用於在美國的生產與研發。

