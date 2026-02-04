盧特尼克「再拋鬼故事」：晶圓製造離中國太近不合理 美國目標取得4成市占

美國商務部長盧特尼克。 圖：翻攝自 @dcexaminer X 帳號

[Newtalk新聞] 美國商務部長盧特尼克美東時間3 日在美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）舉辦的關鍵礦產相關座談中，再度提到把所有半導體製造都放在「距中國只有 80 英里的地方」根本不合邏輯。川普任內的目標是先進半導體製造要取得 40% 市占率。

川普政府上任後，其多次表態要把半導體產業「帶回美國」的政策核心。先前，美國要求台積電（TSMC）、三星（Samsung）等半導體大廠在美國擴大投資。盧特尼克這回重申，不能把所有半導體製造「都放在距中國只有 80 英里的地方」。這屆政府的目標是在先進半導體製造規模達 1.2 兆美元（約新台幣 37.9 兆元），放眼40% 的市占率。

盧特尼克強調，他指的並非資料中心（data center），而是指用來生產晶片的晶圓（wafer），這些晶圓再創造數兆美元的 GDP。目前輝達（NVIDIA）在美國生產 200 萬顆最先進的「Blackwell」晶片，而過去的產量則是 0。

川普力推供應鏈的韌性，昨日也啟動關鍵礦產儲備之「金庫計畫」；智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）也對此舉行同議題的座談，並邀請盧特尼克及國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）等內閣官員出席。

海柏格則是提到他主導的「矽和平」（Pax Silica）倡議。在「矽和平」陣容不斷擴大下，主持人問到，參與國是否將面臨於美中之間選邊的壓力。他回應，該倡議聚焦確保供應鏈安全，不願企業賴以生存的物流通道最終「卻受制於某個外國軍事力量」。美國也理解，許多國家與中國已有合作關係。美方的期待是，能夠就「如何達到供應鏈安全」建立合理共識，以確保雙邊繁榮。

「矽和平」倡議目前共有 9 個成員國，包括韓國、美國、澳洲、以色列、日本、卡達、新加坡、英國與阿聯酋。而台灣則被國務院稱為「關鍵夥伴」（vital partner）。

川普宣布的「金庫計畫」及 CSIS 的座談，皆為美方降低對中國關鍵礦產依賴布局的一環。國務卿盧比歐（Marco Rubio）4 日將在國務院主持「關鍵礦產部長級會議」，稀土意料為核心議題。

日前，盧特尼克抨擊歷任前總統，讓關鍵礦產完全落入中國掌控，使美國的採礦業面臨崩潰，同時中國卻不斷開礦；如今，美國正奪回或重振關鍵礦產資源、採礦業、汽車業以及半導體產業。

