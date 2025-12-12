盧特尼克：台積電在美投資將超過2000億美元

▲美國商務部長盧特尼克。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 台積電在美投資規模備受關注，今年3月宣布有意增加1,000億美元投資於美國先進半導體製造，將讓台積電在美國的總投資金額達到1,650億美元。不過，美國政府不斷擅自幫台積電加碼，繼美國總統川普後，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）週四接受美媒專訪表示，台積電在美設廠投資金額超過 2,000 億美元，將創造 3 萬個工作機會。

根據CNBC報導，盧特尼克接受CNBC財經節目訪問，主持人問及前總統拜登政府的晶片法案（CHIPS Act），給了許多企業金援，川普政府則晶片法案的補助金額轉為股權的入股，質疑這做法是否引來批評；盧特尼克指出，拜登給了英特爾110億美元（約3434億元台幣），就像是在發聖誕賀卡，如果要拿錢扶植這些企業，為何不拿回一部份股權？

廣告 廣告

盧特尼克也談到台積電，因晶片法案提供台積電60億美元（約新台幣1873億元）左右的補助，台積電在美國蓋了價值600億美元（約新台幣1.8兆元）的廠房，盧特尼克回應，「我們覺得那不對」，後來台積電投資提高到1600億美元（約新台幣4.9兆元）。

盧特尼克在訪談中突幫台積電加碼，「我們會讓他們在美國設廠投資超過2000億美元約6.24兆元台幣），創造3萬個工作機會，這才是我們應該做的事。」

美國總統川普在8月時也曾宣稱，台積電計畫將在亞利桑那州投資總額來到3000億美元，引發市場關注，不過，當時台積電並無回應，重申美國的投資計劃仍是3月初宣布的版本；當時台積電董事長魏哲家在白宮宣布加碼1000億美元（約3.12兆元台幣），新增3座晶圓廠、2座先進封裝設施及1座重要的研發中心，預計在美國晶圓廠廠擴增至6座投資，總額為1650億美元。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

全球貧富差距最新報告！南非最惡劣 台灣前10％有錢人握61％財富

打造「台灣之盾」鋪路？路透曝：外交部次長吳志中密訪以色列

UNIQLO「童裝羽絨外套」在日本爆紅！成年人狂掃貨 公司分析原因