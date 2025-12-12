盧特尼克：台積電在美投資將逾2千億美元

台美關稅談判遲未有結果，半導體關稅也還未出爐，台積電在美投資規模備受關注。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）11日接受美媒專訪時表示，他認為川普政府將讓台積電在美設廠投資金額超過2000億美元，創造3萬個工作機會。台積電維持過往低調，表示不予評論、以公告為主。

美國前總統拜登在2022年頒布《晶片法》（CHIPS Act），多家晶片公司承諾在美國投資大約4000億美元建廠，包括英特爾和台積電在內，皆可取得數十億美元的補助。川普總統則揚言課徵半導體關稅，藉此促使晶片製造回流美國。

廣告 廣告

盧特尼克11日接受美國財經媒體CNBC專訪時，被問到《晶片法》祭出獎勵之事。他批評說，前拜登政府提供台積電60億美元左右的補助，結果台積電在美國蓋了價值600億美元的廠房，「我們覺得那不對」，後來台積電投資提高到1600億美元。

盧特尼克還說：「我認為，我們會讓他們在美國設廠投資超過2000億美元，創造3萬個工作機會，這才是我們應該做的事。」

台積電原本規畫在美國亞利桑那州興建3座晶圓廠，今年3月初宣布將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及1間研發中心。這使得台積電在美國總投資額達到1650億美元。

「亞洲科技」（Tech in Asia）報導說，盧特尼克並未說明他口中的2000億美元，是如何估計出來的，而除非有正式宣布，否則這只能算是未經證實。

12月3日，盧特尼克也曾接受CNBC採訪，他當時表示，台積電宣布將增加投資1000億美元，總投資額達1650億美元。他並暗示，台灣在美投資規模最終可能超過3000億美元。

今年8月，川普在白宮放話，將對輸美晶片、半導體開徵高達100％關稅，但若企業在美製造半導體，「就沒有關稅」。川普當時也曾聲稱，台積電正對美投資2000億美元。一般則認為川普是誇大的說法。