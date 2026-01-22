盧特尼克一度稱俞大㵢「大使」 林佳龍這麼說

林佳龍(《POP撞新聞》提供)

台美關稅談判底定，美國商務部長盧特尼克之前曾以「大使」稱呼我駐美代表俞大㵢，外交部長林佳龍今天表示，其實就是「美國把台灣視為國家」，因為關稅談判本就是主權行為；商務部「身體很誠實，自然就稱呼俞大使」。

台灣爭取到對等關稅15％以及不疊加的稅率，並成為全球首個取得美國232條款優惠待遇的國家。林佳龍22日接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時表示，這不僅是貿易關係，也有助於讓台美關係更緊密，並讓國際社會看見台灣的實力與地位。

林佳龍透露，此次談判除由行政院副院長鄭麗君領軍的經貿談判團隊外，外交部也全程參與，包括政務次長陳明祺擔任副總談判代表，駐美代表俞大㵢則隨時與美方保持密切聯繫。整個團隊「24小時都在備戰狀態」，展現對談判的高度重視。

主持人提到，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在初期以「大使」稱呼俞大㵢，後來疑似受到壓力，改稱「台北經貿辦事處代表」。對此，林佳龍直言，其實就是「美國把台灣視為國家」。

他說，因為關稅談判本就是主權行為，加上商務部相對較不政治化，「所以身體很誠實，自然就稱呼俞大使」。這次成果不僅體現在關稅條件上，包含投資、安全及台美關係整體深化，在外交上也非常加分。

面對台積電赴美投資會減少台灣投資的質疑，林佳龍以「水井論」說明，強調半導體產業就像源源不絕的泉水，「要讓台灣人往高處爬」。此次重點在於「質的提升」，而非量的轉移，透過全球布局使台灣與各國利益更加一致，進一步提升台灣在國際供應鏈中的不可或缺性。

台積電在亞歷桑那州設廠，外交部是否考慮設辦事處？林佳龍以鳳凰城為例，目前華航、星宇航空皆有直航班機，德州休士頓、達拉斯、奧斯汀三角也是一大重點，「台灣投資美國是雙向的」。

林佳龍強調，未來希望透過設立辦事處或Taiwan Tower，提供台灣投資美國的一站式服務，同時也方便美國企業投資台灣，期盼今年內能有所進展，後續一切相關程序將依行政程序辦理。

