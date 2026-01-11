盧盼1月定案中市長人選！鈕則勳3面向分析：展現迫切與憂慮
藍營台中市長之爭持續，立法院副院長江啟臣與藍委楊瓊瓔姐皆有意爭取黨內提名，台中市長盧秀燕昨（10）日呼籲黨中央在1月底前確定人選，不僅能讓參選人有更多時間去跟市民請託，也能緩解支持者焦慮。文化大學廣告學系專任教授鈕則勳認為，盧此舉展現出迫切與憂慮，並從3大面向分析。
鈕則勳昨在臉書指出，細部分析盧秀燕的論述，顯見其仍顧及江、楊兩人，雖突顯出媽媽市長的暖心與「手心手背都是肉」的情懷外，卻也點出對候選人懸而未決的憂慮。
鈕則勳進一步從3大面向分析，首先，民進黨候選人已經提早起步、在地深耕，盧秀燕期待藍軍一月底前確定人選，便是希望黨中央協調有成，而這個協調有成，或也能推論盧期待的是以不公開的內參民調決定人選的「台南模式」，而不是曠日費時且綠軍可以見縫插針政治操作的公開初選。
另外，鈕則勳認為，盧秀燕希望接棒人選一月底前「定於一尊」的相關論述，也展現出盧願意為台中選局負成敗責任的企圖心與勇氣，畢竟盧之前不參選黨主席，就是期待穩住而且拉高藍軍在中台灣的能量，為政黨輪替打下堅實基礎。
最後，鈕則勳指出，盧秀燕的呼籲突顯其對於民進黨總會靈活運用戰術的憂慮，意即不論是江或楊最後出線，綠營都會以「因人制宜」的方式機動調整戰略，以達勝選目標；鈕強調，盧是藍軍有志於扛起2028政黨輪替重任的最可能人選，對於民進黨戰術運用的靈活，又豈會沒有深刻的認知或體驗？
對於盧秀燕的呼籲，鈕則勳直言，雖然暖心，但也展現出迫切與憂慮，從其中也能看出她對國民黨的熱愛，與願意為選舉成敗負責的勇氣；主導提名的黨中央對於盧媽的懇切陳辭，也應該用更多的同理看待。
