盧秀燕三度道歉！ 綠議員反轟：別自稱「媽媽」情勒市民

台中市議會炮聲隆隆，多位民進黨籍市議員怒轟台中市政府在豬瘟防疫出包，市長盧秀燕再次鞠躬道歉，也澆不熄綠營議員怒火，議員痛批盧秀燕沒資格自稱「媽媽市長」，認為這是在對市民情緒勒索，更一一點名在場的局處首長，問他們盧秀燕是不是他們的媽媽，局長們一臉尷尬，不知道該怎麼回答。

台中市長盧秀燕三度道歉，強調市府的防疫疏失，她都概括承受，但綠營市議員不領情，台中市議員(民)林德宇說：「市長說道歉，結果該來究責的人也不敢進來，連報告書面資料，24小時讓你們抽換也沒有，藐視議會。」 市議員林德宇，怒丟市府提出的專案報告，痛批相關究責的新進度都沒有，還有議員不滿盧秀燕自稱媽媽市長，是在情緒勒索。

台中市議員(民)林祈烽說：「不要再用「媽媽市長」這四個字，來跟市民套交情，來情勒市民。」議員更一一點名局處首長，問他們盧秀燕是不是他們的媽媽，台中市議員(民)林祈烽說：「來你跟我說，你同意盧市長是你媽媽嗎，來，農業局局長，代理局長來，盧市長你是媽媽嗎。」

台中市議員(民)林祈烽VS.台中市府人事處長陳月春說：「來，人事處處長，(全市市民的大家長)。」台中市議員(民)林祈烽說：「那總統就是阿公了，是嗎，我為什麼沒有聽過其他市長叫爸爸市長，這講這什麼鬼話。」局長們一點尷尬不知道怎麼回答，市議員江肇國更貼出一張圖卡，說是在市政顧問群組裡流傳，上面寫下屬出包盧秀燕扛責任勇於道歉，痛批盧秀燕卸責，台中市議員(民)江肇國說：「私底下又叫市政顧問去廣傳這些圖卡，意圖替妳洗白，把所有的責任推給下屬，我覺得盧市長，妳這個名為道歉，實為卸責，推託責任的做法，真的是讓人家覺得刷新三觀。」

非洲豬瘟防疫出包，盧秀燕三度鞠躬道歉，還是澆不熄綠營市議員怒火，因為疫情讓全台豬隻禁運禁宰了15天，養豬場的豬也多吃了15天的飼料，每隻平均增加8公斤，越重越便宜，雲林有重兩百公斤的豬，只拍賣出一公斤80元的價格，低於平均行情，目前全台累積有39萬頭豬，為了避免豬價崩盤，中央嚴格控管拍賣數量，預計要花三個月，才能全部消化完畢。

