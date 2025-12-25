盧秀燕不忍了！重話指賴清德「國政擺爛」

向來專注市政的台中市長盧秀燕，近日接受專訪時罕見直言賴政府「國政擺爛」。她強調，總統應展現高度與能力解決兩院紛爭、化解憲政危機，若不能團結國人解決國內紛爭，不安內要如何攘外？盧秀燕更憂心表示，國家因政治紛爭停滯不前，民生、經濟、環保、教育文化等攸關人民生活的議題都被忽略。

盧秀燕接受專訪時喊話賴清德總統，要有高度解決憲政危機（攝自中天新聞）

盧秀燕日前接受《中時新聞網》專訪時表示，盧秀燕直言，賴清德總統上任至今已經一年半時間，但光是大罷免就花一年時間，最近為了行政院長卓榮泰不副署立法院三讀通過的《財政收支劃分法》，藍白立委日前通過譴責賴清德總統與卓榮泰，並喊話彈劾兩人，兩院之爭可能又要花費半年，令她不禁直呼「國政擺爛」。盧秀燕強調，整個國家都在為政治紛爭而停滯不前，民生議題、經濟議題、環保議題、教育文化議題等都是攸關人民生活的議題，非常重要。

盧秀燕感嘆，過去這一年半時間，國家呈現的是整個高層的政治紛爭，導致國家停滯不前，沒有考慮到人民生活經濟的感受，使國家不僅不能向前，甚至是退後，令她感到很憂心。盧秀燕再次強調，總統要展現高度、能力去解決兩院紛爭，且要儘快解決。

針對總統賴清德宣布未來8年將投入新台幣1.25兆元的國防特別預算，盧秀燕表示，她盡量不去談中央議題，怕變成口水戰，也怕大家被更高度的議題帶走而忽略市政的重要性跟治理。盧秀燕坦言，國防預算要增加，但重點是增加的合理性，採購哪些武器才能真正保衛國家，否則買一堆並不能保障國家安全。盧秀燕也喊話行政院長卓榮泰要有效的處理，目的是為了保衛國家、為了支持國防增加預算，就應該從容的接受立法院的審查，向國人說明清楚採購的方向，包括陸、海、空怎麼部署以及要採購哪些項目。

賴清德總統批在野黨立委沒審預算，沒資格談憲政（攝自中天新聞）

談到即將到來的2026地方選舉、2028總統大選以及未來藍白合作議題，盧秀燕表示，藍白合作一點都不是問題。她提及台中市在2024選舉已經建立全國第一個示範區且很順利，因此藍白合作並不是問題，只是看誠意。

被問到2028究竟有沒有意願出來參選總統，盧秀燕聽完後直喊「深水區啊」。她隨後強調對市民的許諾就是要專心擔任市長、回報市民，要把台中帶好、把台中治理好，這是她最大的心願。盧秀燕表示，即便目前剩下最後一年任期，還是會專心市政，不會考慮其他事。

不過盧秀燕坦言，對於第4次政黨輪替是有期待的，因為台灣夠民主化，也對台灣的民主深具信心。她認為一個政黨若執政太久會腐化，且若缺少民主輪替制度，競爭性會不夠，有競爭、有監督才會進步，否則將流於安逸且看不到批評。盧秀燕表示，若離民間越來越遠，對民意會越來越脫離，透過政黨競爭、政黨輪替，才可以達到防腐的效果，也讓所有政黨受到監督，這才是社會進步國家進步的原動力。

