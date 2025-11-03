盧秀燕不是運氣差 而是她的漏洞最大
施文儀／前疾病管制局副局長
防疫一定有漏洞；有漏洞，不一定會出事。但若「關鍵漏洞」太大，就會形成最容易被病原攻破的脆弱點。境外移入傳染病的防控上游，本來就是明擺的脆弱點，永遠被病毒試探、反覆攻擊；雖常被突破而不自知，但只要下游的關鍵點守住，就不會爆發疫情。
以非洲豬瘟為例，全球除紐、澳與台灣外幾乎全是疫區，邊境檢疫與查緝走私便是守住「病毒清淨區」的第一道防線。然而，大量旅客與移工入境時，偷帶肉品不可能百分之百查獲；走私猖獗，電商也無法完全阻絕海外肉品。結果，就是帶毒肉品上了餐桌，並流入廚餘系統。
這個脆弱點可以縮小、可以改善，但無法完全堵死。即便北韓式鎖國，也擋不住天然漏洞，更別說查驗的偽陰性。我太太曾因「忘在包包的一顆水煮蛋」在紐西蘭被罰八千台幣；我也曾替朋友解饞，主動向日本檢疫官申報食物，結果義美蘿蔔糕全數被沒入。邊境再怎麼抓，也只能做到「降低風險」，而非滴水不漏。
因此，真正最重要的防控關卡，是在最下游的廚餘滅毒與監管。這些環節由養豬戶與地方政府平時負責，只要滅毒確實，業者稍有未依 SOP，便會被政府稽查矯正與處罰。這正是台灣七年來維持零非洲豬瘟的金鑰。
但台中梧棲養豬場這次爆發疫情，代表這個關鍵環節出現嚴重破口。這不是單純業者偷懶，而是台中市政府監管基本功不足、怠忽職守所致。廚餘滅毒紀錄與通報未落實、市府不管；廚餘豬場稽查鬆散；病死豬通報、查場、採檢、送驗全數延宕。這樣的管理品質，如何守得住刁鑽的病毒？
疫情爆發後，台中市政府的疫調、廚餘處理與清消更是全面「走精」：SOP 不熟、法規不懂、流程混亂，完全沒有專業。養豬戶該做的沒做，市府不但未執法，連平時例行稽查都做不到。這絕不是盧媽媽「運氣差」，而是她把漏洞放到最大，已不是脆弱點，而是躺平。
在中央全力介入下，協調指揮漸入有序，可望近日清零。全國自可依規定將禁屠禁運令在最後發病日後滿15天解禁，但案發豬場清消草率，新挖的廚餘坑也難確保未污染山豬等野生動物。因此，台中市的解禁應等所有環境檢體、風險高的野生動物及坑埋廚餘全數陰性後方可解禁，而梧棲案例場更應清消後隔離封存，永久不得再作畜牧之用。
邊境檢疫何時可放寬？建議中央建立「精準防疫」標準，以查獲率、病毒陽性率，以及國內未滅毒廚餘陽性率等指標監控；並建立縣市防疫績效評比，如達不到標準，即應由中央下達「禁餵廚餘」指令，並定期聯防演練，避免因怠惰與無知而重創民生。
這次疫情證明，真正讓病毒突破的不是邊境，而是台中市府的輕忽與怠惰。脆弱點之所以找上盧媽媽，不是因為她倒楣，而是因為她的治理靠排場、不靠本事，被捧久了螺絲鬆光，病毒自然一戳就破。
防疫沒有顏色，但脆弱點會自己說話。
盧媽媽不是運氣差──她只是漏洞搞太大，不堪病毒來偷打。
（作者為）
