台中爆發非洲豬瘟疫情，市府防疫工作被外界檢視及質疑，在活豬禁運禁宰等管制措施陸續解封後，台中市政府昨（六）日中午發布聲明，市府農業局長張敬昌與環境保護局長陳宏益執行非洲豬瘟防疫任務，未恪守中央防疫指引，致生重大風險，即日起免職；動保處長林儒良也免去機關首長一職。

隨後下午二點市長盧秀燕也召開記者會表示，對於防疫過程中做得不好，身為市長要概括承受，為處置過程二次鞠躬道歉，盧秀燕說，身為市長要概括承受，「媽媽做不好，一樣要檢討改進」。（見圖）

盧秀燕認為，在防疫過程中做得不夠好，身為市長她必須概括承受，應該要道歉。除了致歉，市府也發布相關首長人事異動，之前啟動整個事件的調查，正在加速進行中，一有結果就會向大家公布。

盧秀燕強調，在事件當中讓大家擔心了，她非常抱歉，「媽媽做不好，一樣要檢討改進」，台中市是一個努力向上、進步的大城市，應該做得更好，才對得起大家這七年以來的支持與愛護，這個案件絕對會引以為鑑。

台中市10月22日爆發非洲豬瘟成台灣防疫破口，台中市政府廣受外界撻伐，究責聲不斷，台中市政府中午宣佈農業局長張敬昌和環保局長陳宏益執行非洲豬瘟防疫任務未恪守中央防疫指引致生重大風險，昨（六）日起免去兩位局長職務。另，動保處處長林儒良執行防疫任務，未能確實履行管理及督導職責，亦對中央應變中心指令傳達不確實，以致出現重大疏漏，即日起免去機關首長一職。