盧秀燕今突宣布營養午餐免費 綠諷：很怕輸蔣萬安

〔記者蘇孟娟／台中報導〕繼台北市宣佈今年實施營養午餐免費後，台中市長盧秀燕今早突宣布自115學年度起推動公立國中小學營養午餐全面免費，因台中市議員多年在議會爭取未果，盧秀燕今早突釋利多，多名民進黨市議員強調，學校免費午餐是正確方向，但盧秀燕推託多年，市議員及市民的建議，盧秀燕都不聽，「一定要蔣萬安講才有用嗎」，從台北市宣布，台中立刻跟進表態，根本是「很怕輸蔣萬安」，不是基於完善規劃，而是基於政治氣氛推動。

台中市營養午餐多年來在市議會爭取多年未果。民進黨市議員林德宇說，每每在議會質詢及提案、跟市長呼籲，盧秀燕藉口一堆不動如山，結果蔣萬安一宣布營養午餐要免費，盧秀燕一開始還在遲疑推託未來「有增無減」，今天竟立即改口說要全面免費，難道一個好的政策，台中市議員與市民的建議盧市長不聽，「一定要蔣萬安講才有用嗎？」

林德宇斥，很遺憾營養午餐全面免費的決策，仍只看到盧秀燕的政治思考，把個人的政治風險當成最優先，「盧秀燕，這一次的決策真的是只為個人，不為學生」。

民進黨市議員陳俞融也說，本來為減輕家長負擔、提升學生營養照顧，台中早該推「免費午餐」，彰化、苗栗等財政條件更為吃緊的縣市，都比台中更早啟動午餐免費，明明一項好的政策，盧秀燕又出現「見風轉舵」的老毛病，台北市一宣布，台中立刻跟進表態，看起來像是「很怕輸蔣萬安」，不是基於完善規劃，而是基於政治氣氛。

她批評，盧愛自稱「媽媽市長」，號稱最會照顧孩子與家庭，重大社福與教育政策卻「慢人一步」，讓人質疑究竟是真照顧，還是只重宣傳。

