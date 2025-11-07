盧秀燕今赴議會鞠躬道歉：我深深的自責

▲台中市長盧秀燕今列席市議會時，再度鞠躬道歉。（圖／台中市提供，2025.11.07）

[NOWnews今日新聞] 台中市發生非洲豬瘟疫情，今天豬肉解禁後，台中市長盧秀燕的戰場從非洲豬瘟中央前進應變所轉到台中市議會，她在專案報告中再度鞠躬，表示市府在處理過程做得不夠好，自己深深自責，為此向社會各界道歉。但報告內容被批評冗長無新意，最後在議長張清照裁示下，結束近20分鐘的口頭報告。

台中市政府昨天宣布拔官3局處長、盧秀燕公開道歉，被批評是在議會專案報告前棄車保帥的「斷尾求生三部曲」。盧秀燕今（7）率市府主管前往市議會列席，民進黨市議員蔡耀頡質疑，為何又是非主管農業局、環保局的副市長黃國榮列席？國民黨團書記長李中則說「那就跳過副市長、直接問市長好了」！並提議由盧秀燕親自口頭報告，民進黨市議員林德宇拍手叫好。

盧秀燕一開始再度鞠躬道歉，表示市府在非洲豬瘟事件處理過程做得不夠好，造成大家的辛苦與擔心，「我們覺得非常不好意思，我必須概括承受，我深深的自責，向社會各界表示道歉」。

盧秀燕說，非洲豬瘟就像人類的新冠病毒，非常頑強且傳染力強，很可能在一夕之間蔓延整個城市。她再次強調中市府在第一時間主動送驗、中央驗出陽性病毒並召開記者會後，自己隨即在活動中證實此事，市府也在第一時間將病毒鎖在案場不外流。

盧秀燕講了15分鐘後，被民進黨周永鴻打斷，批評內容冗長重覆，盧秀燕則說「我相信市民會想知道來龍去脈」，最後在議長張清照裁示下再講了3分多鐘，她表示市府會以此案件為鑒，未來會更加努力。

