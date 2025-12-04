盧秀燕代言台中購物節 陳淑華批宣傳費用暴漲、淪個人大外宣

台中購物節近年來改由盧秀燕搭各國使節代言。(記者蘇孟娟攝)

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中購物節抽現金明年邁入第8年，市議員陳淑華指，台中購物節累計到明年、8年共編22億抽現金等，這幾年執行下來並不見創造加乘效果，甚至改由市長盧秀燕當代言人的購物節宣傳費用暴漲150%，淪盧秀燕花公帑包裝個人的大外宣工具。

對此市府強調，市長所參與的所有推廣或宣傳活動皆屬公務範疇、無償代言，並未收取任何個人代言費用。

陳淑華指出，台中購物節的預算到明年舉辦第8年，累計花22億，但是購物節這幾年執行下來並沒有創造加乘效果，台中市薪資水準六都最後，顯示盧秀燕所標榜的購物節無法拉抬台中市經濟。

更有甚者是台中購物節在2021年有請代言人，總宣傳費用花962萬，2022年也有代言人，宣傳費是1010萬，到2023年起改由盧秀燕當「代言人」，相關宣傳費用增到1633萬，去年跟今年也由盧秀燕跟各國使節等代言，宣傳費用暴增到1500萬、暴漲了150%。

陳淑華痛批，盧秀燕是台中市政府機關的代表人，最重要的工作應是把市政做好，卻拿購物節預算大力行銷自己，垃圾廚餘處理無方，卻要求清潔隊回收車的司機要掛購物節的布條然後廣播宣傳購物節，基層公務員已經很辛苦，還要配合盧秀燕的購物節大外宣。

陳淑華批盧秀燕有錢撒幣購物節，卻沒錢普發現金，若依盧秀燕所言「民眾支持現金發放」，購物節預算應該刪除改拿來普發現金，取代讓市民辛苦登錄發票，還要靠運氣抽現金。

她說，以明年台中市統籌分配稅款增加295億計算，每位市民至少可以普發現金1萬元；若以她上任稅課收入超收200億，賣地1065億及明年統籌分配稅款增加295億等總共1560億，可以普發現金5萬元照顧市民。

