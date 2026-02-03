盧秀燕傳3月訪美 楊瓊瓔：若能更上一層樓樂觀其成

爭取國民黨提名參選台中市長的立委楊瓊瓔3日到太平農會拜會。（馮惠宜攝）

爭取國民黨提名參選台中市長的立委楊瓊瓔3日到太平市場送春聯，攤商熱情送上肉粽和花生。（馮惠宜攝）

針對外傳台中市長盧秀燕將於3月出訪美國是為布局「下一步」做準備，立委楊瓊瓔3日表示，出訪是市政工作的重要環節，市長每年都會針對市政需求評估出訪國家，國人應以平常心看待，無需過度聯想。但她也強調，若市長能「更上一層樓」，相信大家都會樂觀其成。

楊瓊瓔指出，盧秀燕施政風格務實穩健，目前的市政績效在全國名列前茅，深受各界肯定。她強調，美國是台灣堅定的民主盟友，透過出訪交流能深化彼此信任，對台中市乃至於台灣的整體發展都有實質幫助。而對盧未來的政治動向，楊瓊瓔更直言，若市長能「更上一層樓」，相信大家都會樂觀其成。

另對國民黨主席鄭麗文計畫在上半年訪大陸，楊瓊瓔認為台灣應與全世界交朋友，並主張以「對話代替對抗」。她強調，兩岸的和平交流對保護人民安全至關重要，應以務實態度讓台灣產業與世界接軌，不希望看到因被迫「選邊站」而導致國人的疑慮或傷害。

