盧秀燕再為非洲豬瘟致歉 允加強清消管控

台中市長盧秀燕表示，「大家辛苦了，讓大家擔心，我們覺得非常不好意思，所以秀燕在這地方先向大家鞠躬致歉。」

盧秀燕7日上午來到市議會進行非洲豬瘟專案報告，再度向外界鞠躬致歉，但卻受到綠營議員砲轟，要求退回報告。

台中市議員陳淑華批評，「你根本就是存心一開始你就要欺騙市民，就要欺騙議會，像這樣的報告退回啦，請你重編。」

綠營議員質疑報告數字及疫調不確實，要求退回市府，藍營則認為，相關政策中央也有改進空間。市府強調，國內沒有新增其他非洲豬瘟的確診案例，相關禁令也陸續解除，不過市府團隊不足之處還是要檢討，也強調後續加強清消及案場管控。

至於農業部在11月5日進行第3次採檢，其中3處還是驗出非洲豬瘟病毒的核酸陽性，台中市農業局強調，並非具有毒性。

台中市農業局副局長蔡勇勝說道，「這個陽性是不是代表病毒還有活性，這個還要請獸醫研究所再作好好的研究跟檢測。」

至於案場是否該繼續養豬？農業局表示，養豬場雖然是私人財產，但還是得依照中央指示辦理。另外廚餘處理的部分，環保局表示，目前維持熟廚餘全數焚化的處理方式。

台中市環保局主秘江明山說明，「因為焚化爐歲修完，目前我們還有辦法支應處理台中市現階段的廚餘，但是後續如果禁止養豬的時間比較長，我們還是需要有一套比較完整的處理方案。」

環保局強調，目前因為加入熟廚餘處理，熱值降低，也讓焚化爐效率得以提高，每天全市所產生的250噸可以全數去化；但如果禁餵廚餘的政策持續，就要和中央研議其他的去化方法。

