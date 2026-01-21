盧秀燕再「喊窮」無力普發現金 綠營議會總召：想不想做而已

即時中心／徐子為報導



立委何欣純19日再次承諾若當選台中市長將規劃普發現金。不過台中市長盧秀燕今（21）天面對議員質詢，再次以「沒錢」、中央未修《財劃法》為由推託。對此，民進黨台中市議會黨團總召周永鴻直指，過去民進黨團爭取台中學童營養午餐免費，盧市長也喊沒錢，台北市長蔣萬安一宣布，北市府就有錢做了；台中市議會民進黨團去（2025）年就正式提案普發現金，當時卻遭國民黨與民眾黨以「財政困難」為由封殺，如今藍白見風向不對才回頭蹭議題，根本是雙標作秀。





周永鴻表示，盧秀燕市長去年不斷喊話要求中央普發一萬元現金，當時他指出台中市府近年稅收超徵、加上賣地收入豐厚，算出財政狀況足以支應普發市民五萬元現金，並由民進黨團正式在議會提案。然而，當時國民黨團與民眾黨團卻聯手反對，聲稱市府「沒錢」、應「量力而為」。如今選舉議題發酵，民眾黨議員才又在議會跟風詢問，盧市長則再次把責任推給中央，甚至拿《財劃法》當擋箭牌。



周永鴻強調，盧秀燕不該再拿沒錢當藉口，這劇本市民已經看過。先前議會討論「營養午餐全面免費」時，盧市府一開始也是雙手一攤喊沒錢，結果台北市長蔣萬安一宣布實施，台中市馬上就能擠出預算跟進。這足以證明，市庫不是沒錢，而是看盧市長「想不想做」而已。



周永鴻呼籲，既然市府透過賣地與罰款收入頗豐，就應該直接回饋給市民。請盧秀燕市長展現魄力，想做就盡快處理，不要像營養午餐一樣，非要看別人的動作才敢跟進；更不要等到連同黨的江啟臣都喊出「當選普發現金」，才急忙轉彎說要發。





