盧秀燕出席精密機械園區廠協會理事長交接儀式

▲盧秀燕市長與新舊任理事長團隊合影。

台中市精密機械科技園區廠商協進會昨（14）日舉辦第5、6屆理事長暨全體理監事交接典禮，由前任理事長林守堂正式交接予新任理事長、六星機械工業股份有限公司執行長黃呈豐，場面隆重。台中市長盧秀燕親自出席祝賀授證，強調產業是經濟的根本，市府將持續與業界並肩前行，一步一腳印落實「富市台中、前店後廠自由港」的施政藍圖。

盧秀燕指出，她感謝林前理事長任內沉著穩健，面對國際關稅、匯率變動、電力與訂單等多重挑戰，始終與市府站在一起，積極向中央及金融體系爭取協助，協助廠商度過關鍵時刻。

盧秀燕也肯定新任理事長黃呈豐年輕有為，所屬六星機械深耕精密齒輪與齒輪箱製造45年，為國內前五大齒輪廠，產品行銷歐美、日本等先進市場，並取得ISO9001及AS9100航空品質認證。她表示，黃理事長具備豐富國際視野與產業經驗，相信未來能帶領廠商協進會掌握全球產業脈動，深化產官合作，持續提升園區整體競爭力。