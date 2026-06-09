盧秀燕出訪德國 拜會柏林市政府 (圖)

札幌市內一間飯店經理受訪時表示，飯店光短短3個月內就累積了7個被棄置的行李箱，住宿的旅客就這樣放在房內不管離開，「我們根本沒有空間保管，而且處理的費用也相當昂貴。真的希望旅客們不要把它們留下就走。」隨著外國觀光客的增加，被棄置的行李箱數量也逐漸上升，即使是...

CTWANT ・ 7 小時前 ・ 發表留言