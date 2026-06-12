盧秀燕出訪挨批竟是「找人演民意」？江和樹爆：受訪者是綠營議員助理

台中市長盧秀燕近日赴歐洲進行城市交流，卻引發藍綠政治攻防。民眾黨及台中市議員江和樹在臉書貼文表示，有媒體以街訪方式呈現民眾對盧秀燕出訪的批評，但其中2名被標示為「台中市民」的受訪者，實際上卻疑似是民進黨台中市議員陳雅惠服務處同仁；江和樹質疑，盧秀燕人在國外替台中拚外交、爭取國際合作，民進黨卻在國內忙著找自己人演民意、帶風向、搞抹黑，如果受訪的是議員主任、助理，為什麼不敢公開身分？

江和樹在臉書貼文表示，盧秀燕人在國外替台中拚外交、爭取國際合作，民進黨卻在國內忙著找自己人演民意、帶風向、搞抹黑，如果受訪的是議員主任、助理，為什麼不敢公開身分？台中286萬人口，難道找不到真正的市民嗎？民進黨一天到晚喊反假訊息，結果被抓包的卻總是自己。

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江和樹批評，盧秀燕在替台中打天下，民進黨卻在替自己演天下。人民不是傻子，看得很清楚，自己只想請問大家一句，如果新聞街訪訪問到的是議員主任、助理、政治幕僚，卻用「一般市民」名義呈現，大家能接受嗎？可以告訴我，覺得這是真民意，還是在帶風向？

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