盧秀燕分享臺中各項卓越表現 推廣中臺灣燈會

記者張妤甄／臺中報導

臺中市長盧秀燕今（10）日主持農曆年前最後一場市政會議，會前盧秀燕先向市民家人拜早年，並重申春節重點活動，包括強化酒駕執法及推廣中臺灣燈會，此外，也分享臺中市在經濟與文化軟硬實力方面的卓越表現，最後盧秀燕也獻上祝福，祝市民家人「恭喜發財、馬上有錢、新年快樂。」希望大家都能開心、安心過好年。

盧秀燕表示，過年前後尾牙、春酒等活動增多，民眾容易把酒言歡，為維護安全，警察局已自2月3日起執行「馬上安全」酒測專案，持續至3月4日元宵節，為期1個月，是全國最早啟動春節防酒駕專案的城市，就是要保護市民的安全，同時也呼籲市民「喝酒不開車，開車不喝酒」。過年是開心溫暖的事，不要因為酒駕誤事、害人害己，造成遺憾。

盧秀燕也提到，今年中臺灣燈會以當紅IP「姆明一族（The Moomins）」為主題之一，不管是姆明小提燈、燈會裝置甚至是她身上佩戴的姆明吊飾，都引發討論。盧秀燕說，市府所推出的「全國找姆明活動」，只要姓名中含有「姆」或「明」的民眾，可於本週四前至「大玩臺中」臉書粉絲專頁指定貼文留言，屆時將抽出100名幸運者贈送小提燈或吊飾。此外，中臺灣燈會已提前於小年夜點燈，展期至元宵節，僅除夕休展，方便民眾利用連假參觀。

在經濟表現方面，盧秀燕感謝經發局及所有市府同仁、團隊，因為臺中經濟再創佳績。根據經濟部最新公布的全國經濟統計數據， 114年第4季，臺中市有5項經濟成績榮獲第1，是6都中獲得第1最多的城市。

藝文方面，盧秀燕指出，根據文化部所公布去年一整年的文化相關評比，臺中市獲得雙特優肯定，其中一項是「扶植傑出藝術演藝團隊計畫」：中市境內有許多演藝團隊，市府推動藝術、扶植團隊，第4度榮獲特優，全國第1。另1項特優則是「藝文場館營運升級」，顯見市府在藝文場館的營運獲得中央肯定。

盧秀燕表示，很多縣市都有文化場館，但營運中仍有許多可更新之處，讓設備更好、提升視聽閱讀享受，或舉辦更多相關活動。例如文化局去年推出「夜宿中山堂與藝術共眠」創新活動，以往市民去中山堂看表演，卻很少探索其內部運作、結構與幕後故事，而夜宿活動大獲好評，吸引許多熱愛藝術文化的市民朋友踴躍參與。

盧秀燕說，市府未來將持續協助藝文團隊，並推廣優質有趣的表演活動及場館營運，春節9天連假，中市府將推出多項活動，歡迎市民走春時踴躍參與。

臺中市長盧秀燕祝市民家人新年快樂、馬上有錢。（記者張妤甄攝）