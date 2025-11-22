盧秀燕到場祝賀、台中外埔區馬鳴國小歡慶60週年
【記者陳世長台中報導】台中市外埔區馬鳴國小(22)日舉辦「馬鳴六十歡迎校友回娘家」60週年校慶嘉年華，市長盧秀燕親自到場祝賀。「馬到成功、一鳴驚人！」盧市長表示，馬鳴國小雖然學校很小、不滿百人，但在她心中是最棒的學校。感謝歷任校長、家長校友會及教師團隊，致力於校園建設與課程革新，每一位小朋友都是我們的心肝寶貝，祝福學校60歲生日快樂！
盧市長指出，60年來，非常感謝歷任校長、家長校友會、民意代表們與教師團隊對馬鳴國小的照顧，從3班小校發展至今日設備完善的學習園地；為拉近城鄉差距，近年來市府提供學校多項補助、投資2000多萬，完成校舍耐震補強、電力改善、午餐廚房升級、遊戲場與運動場整建，並規劃於今年增設無障礙電梯，希望能打造更安全友善的校園環境，讓孩子在舒適安全的環境中快樂成長。
教育局說明，校慶運動賽事今天熱鬧登場，從個人項目的田徑賽、跳繩，到團隊運動大隊接力，孩子們揮灑汗水、學習合作與突破自我；嘉年華活動更是高潮，包含創意進場、開幕典禮、精采演出、趣味闖關、三代同堂合照與校友感恩回娘家時刻，學生與社區家庭共同分享榮光，場面溫馨感人。
校長王俊華表示，60年是一段承先啟後的重要旅程，感謝歷任校長、教職團隊及家長社區的支持與信任，讓馬鳴國小在教育路上持續閃耀，陪伴孩子勇敢探索與幸福成長，為迎接60週年，馬鳴國小自四月起陸續展開系列慶祝活動，融入課程與日常學習，讓慶祝成為孩子成長的一部分；馬鳴國小將繼續以科技、人文與健康為教育核心，深化英語沉浸課程、綠色教育與創意教學，打造安全、幸福、具國際視野的校園。
今日校慶活動，盧市長、立法委員蔡其昌、市議員李文傑、教育局長蔣偉民、社會局長廖靜芝、財政局長游麗玲、外埔區長葉聯慶、在地里長與各界貴賓到場。
