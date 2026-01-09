盧秀燕午餐免費遭諷"半套" 何欣純:不足的我來做

中部中心/徐秘康、羅宇翔 台中報導

台中市長盧秀燕，8日突然政策急轉彎，宣佈下學年度起，公立國中小學營養午餐免費，但卻有不少家長怒問，私校學生難道不是人、不用吃飯嗎？民進黨台中市長參選人、立委何欣純出招，強調盧秀燕的做法"做半套"，不夠全面，未來如果當選，國中小營養午餐，會不分公私立，通通免費！

盧秀燕公校午餐免費遭諷「半套」 何欣純：若當選市長公立私通通免費

盧秀燕宣布公立國中小營養午餐下學年度免費。8日上午，盧秀燕宣布，台中市"公立"國中小，115學年度起，營養午餐免費！政策實施之後，估計將有21.4萬名學生受惠，雖然湧入不少正面肯定，但是，也有不少網友湧入盧秀燕臉書急問，私立國中小學生，不用吃午餐嗎？私立的小孩不是人嗎？喊話應該一視同仁，全部補助！

廣告 廣告

市府教育局說明，台中的教育預算支出，占比六都最高，市府排除萬難下，推動免費營養午餐政策，以公立國中小為優先。算一算，公立國中小21萬4千人，一餐70元，年預算要花掉30億元，如果2萬5千名私校生再加入，還要多支出大約3.4億元，財政相當吃緊！

盧秀燕公校午餐免費遭諷「半套」 何欣純：若當選市長公立私通通免費

何欣純諷盧秀燕免費午餐做半套。民進黨台中市長參選人、立委何欣純出招，強調盧秀燕的做法，疑似把孩子切分成兩個世界，甚至是貼標籤，未來如果當選市長，國中小營養午餐，不分公私立通通免費，盧市長做不足的，由何欣純來做！何欣純提出，如果國中、小營養午餐費用，由市府負擔，幫育兒家庭，每年節省萬元以上的開銷。當家的盧秀燕則說，台中財政不好，還有很高的負債，雖然很辛苦，但預計在3月議會召開時，將提出追加預算，拜託議員大力支持政策，通過後可順利執行。





原文出處：盧秀燕公校午餐免費遭諷「半套」 何欣純：若當選市長公立私通通免費

更多民視新聞報導

嘆「遲到三年」！盧秀燕宣布台中營養午餐免費 蔡其昌：證明政策方向正確

盧秀燕轉彎！ 台中公立國中小營養午餐免費 綠批政治考量

台北市長蔣萬安宣布北市營養午餐全面免費 洪健益批機關算盡

