盧秀燕參訪德國國會 傳達維護民主與印太安全決心

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（中央社記者林尚縈柏林9日專電）台中市長盧秀燕訪德期間參訪德國國會，她今天接受中央社訪問表示，德國政界高度關注台海安全與兩岸情勢，她也在與德國國會友台小組交流期間，向德方傳達堅持民主法治與自由價值決心，以及維護國家安全與印太和平穩定立場。

台中市長盧秀燕6日率市府團隊展開訪歐行程，首站來到德國陸續拜會布蘭登堡邦（Brandenburg）議會、柏林市政府，今天則受德國跨黨派國會友台小組邀請，參訪德國國會。

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盧秀燕與德國國會友台小組交流後接受中央社訪問表示，雖然台德距離9000公里，德國是一個重視民主與法治的國家，政界因此對兩岸議題及台灣安全高度關注，雙方在會談中針對相關議題進行許多討論。

她說明，此次交流向德方傳達堅持民主法治與自由價值決心，以及維護國家安全與印太區域和平穩定立場，希望讓德國及歐洲各界對台灣有更多理解，同時深化台灣與國際社會的連結。

盧秀燕說，許多人沒有注意到，台中市近年與德國及歐洲各國往來其實十分頻繁。就在兩週前，德國國會友台小組議員才訪問台中，而台中市府團隊此次則專程回訪德國。她說，德方對此相當重視，雙方展現了有來有往的互信關係。

盧秀燕指出，此次接待她的德國國會友台小組成員，在德國政壇均具有重要影響力。並透露，友台小組主席徐德分（Till Steffen）在交流間提到，上一次在德國國會接待的台灣政治人物是前總統蔡英文，很高興再次接待來自台灣的重要女性。

至於外界有將這次訪歐如同蔡英文規格的說法，盧秀燕則回應「謝謝抬愛」，強調台中市過去7年始終以國際都市的標準推動城市治理，且積極推動城市外交，近年持續與歐美、日本、新加坡等地城市保持密切往來，如今逐漸進入收穫期。

此次訪德期間即與鄰近台積電德國廠的薩克森邦哥利茲縣（Görlitz）簽署友好交流備忘錄，深化兩縣市在產業、能源轉型及地方治理等領域合作。

市府團隊下一站將訪問台積電德國廠所在地德勒斯登（Dresden），盧秀燕指出，明年台積電德國廠正式投產後，預計每年會有2000名德國工程人才赴台中接受相關訓練，屆時台中與德國的交流將更加密切。（編輯：唐佩君）1150610