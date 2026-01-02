盧秀燕又自嗨？台中跨年喊「馬麻愛妳」 金馬影帝批：不要自取其辱

即時中心／潘柏廷報導

台中市長盧秀燕在跨年晚會致詞中高喊「馬麻（媽媽）愛你」，消息一出受到各界高度關注。對此，金馬影帝陳慕義今（2）日在臉書痛批，馬年就馬年，而盧秀燕死性不改，故意要講，「真的不要自取其辱，2026年伊始就來觸霉頭」。

台中2026跨年晚會去年12月31日晚間在水湳中央公園登場，台中市長盧秀燕以2026生肖年「馬年」為概念喊出「馬麻愛你」；由於盧秀燕過去以媽媽市長自居，因此此段發言一出，就受到各界關注。

對此，陳慕義今日在臉書痛批「要死了，盧秀燕小姐，妳真的不是任何誰的媽媽」，而馬年就馬年，但盧秀燕死性不改故意要講「馬麻愛你」，「真的不要自取其辱，2026年伊始就來觸霉頭」。

同時，陳慕義更向盧秀燕喊話「就跟妳說過，媽媽是每個人他自己獨佔的，無法取代；就跟妳說過，妳這樣是在侮辱每個人他自己的媽媽」。

最後，陳慕義強調拜託盧秀燕不要發神經，「妳就會只是妳自己而已，不會因為妳一直喊說妳是豬，妳就真的會變成一隻豬，明白嗎？」。





