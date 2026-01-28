盧秀燕可以發「馬上有錢」春聯 陳俞融：普發現金卻不做實在諷刺

陳俞融（右）在市議會提出臨時動議指出，盧秀燕發「馬上有錢」春聯宣稱要給市民祝福，讓市民「馬上有錢」。對比台中市遲不同意普發現金，這個「馬上有錢」春聯是真的有錢入袋，還是只是一句口號，讓市民張貼時自我安慰？ 圖：新頭殼合成

[Newtalk新聞] 台中市長盧秀燕今年大發「馬上有錢」春聯，民進黨市議員陳俞融今（28）在市議會提出臨時動議指出，盧秀燕發「馬上有錢」春聯宣稱要給市民祝福，讓市民「馬上有錢」。對比台中市遲不同意普發現金，這個「馬上有錢」春聯是真的有錢入袋，還是只是一句口號，讓市民張貼時自我安慰？

陳俞融提到，嘉義市已經通過普發現金 6,000 元，新竹市也要普發現金 5,000 元，這些城市財政規模遠不如台中，照樣做得到！台中市 115 年度總預算高達 2,382 億元，創歷史新高，歲入 1,830 多億元，中央挹注更是史上最多。台中財政充裕，預算充足，為什麼不能比照嘉義市、新竹市，真正讓市民「馬上有錢」？

陳俞融強調，台中市民面臨薪資六都最低、詐騙案件六都最高、物價持續上漲、生活壓力越來越大！市民需要的不是一張「馬上有錢」的春聯貼在門口，而是真金白銀入袋，實實在在減輕生活負擔！

陳俞融表示，盧市府有錢辦購物節，一年砸將近4億元抽獎；有錢做民調，花 200 萬美化數據；有錢印市政月刊，花 200 萬放市長玉照；有錢出國考察，環保局一年編 117 萬去丹麥德國。這麼多預算能編，為什麼就是不願意評估普發現金的可行性？

陳俞融說，明明台中市總預算史上最高，中央挹注經費史上最多，市府卻說沒錢，還是根本就是市長不願意做，只想用一張春聯打發市民？

陳俞融要求市府，立即提出普發具體方案與發放金額。讓台中市民真正「馬上有錢」，而不是只有春聯、只有口號！否則，這張「馬上有錢」春聯，就只是最大的諷刺！

