盧秀燕可能不選2028？子弟兵廖偉翔：不用過度解讀

〔記者林欣漢／台北報導〕政治評論員吳子嘉指稱，台中市長盧秀燕「可能不選」2028年總統大選，因為放棄參選黨主席，以及近期豬瘟事件影響，綜觀來看，可能再次由新北市長侯友宜出戰；對此，盧秀燕「子弟兵」、國民黨立委廖偉翔表示，目前外界的討論都屬於觀察性的評論，呼籲大家不用做過度的解讀。

廖偉翔指出，距離2028年還有一段時間，現在做任何人選的推估都太早了，盧秀燕專注市政、對市民負責，國人現在最關心的也不是哪一位政治人物代表政黨競選總統，而是執政黨能否解決國家面臨的重大問題，例如能源轉型、國家安全、居住正義貧富差距等，這些也是自己在立委崗位上最關心的重點。

廖偉翔表示，2028各政黨都會按照自己的時程及機制來處理，目前外界的討論都屬於觀察性的評論，呼籲大家不用做過度的解讀。

