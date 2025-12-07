盧秀燕同框鄭麗文 喊保衛中華民國、挺黨主席、2026非贏不可
台中市長盧秀燕今（7日）出席台中市黨慶活動與國民黨主席鄭麗文同台，喊話保衛中華民國，支持新任黨主席，2026非贏不可。鄭麗文擁抱盧秀燕，稱感受到「盧媽」一心一意為台中付出、是市民最力挺的市長，盼國民黨團隊繼續為台中服務，並指台中風和日麗，因為有盧這個「太陽」。
盧秀燕致詞時說，中華民國立國114年兩大價值，是民主自由與經濟繁榮，批民進黨執政破壞民主自由、打壓言論，關電視台、關平台，甚至發起大罷免，想要一黨獨大，還好人民眼睛雪亮，全黨上下一致，大罷免大失敗。她也批民進黨掏空台灣、斷送經濟前途，呼籲保衛中華民國、保衛台灣、保衛全民。
盧秀燕說，2026大選非贏不可，全體黨員團結合作，支持黨主席鄭麗文，唯有團結合作，才能爭取明年大選勝利，質疑民進黨挑播分化、打擊抹黑鄭麗文。她一再強調，團結合作支持新任黨主席，唯有國民黨勝利，中華民國才有未來，台灣才會受到保護。
鄭麗文致詞時說，台中風和日麗、陽光普照，因為「太陽在這邊（指盧秀燕）」，她稱讚「盧媽」在非洲豬瘟事件危機處理好，千難萬難，被人穿小鞋，但越做越好，把台中帶領得很成功，過去八年做得好，希望讓國民黨繼續在台中執政，她相信一定會圓滿、團結，提名最強候選人，繼續為市民服務。
盧秀燕受訪表示，上班市政為主，下班或假日會有私人行程，自己是黨員，每年黨慶都會到。至於立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔相爭參選台中市長，她說，國民黨是百年政黨，黨內會有機制，盼透過機制產生候選人，拭目以待。盧並說，第一是選市長，鄭麗文幫她籌備選前之夜，澄清並無心結。
鄭麗文受訪說，對於台中市長人選，手心手背都是肉，國民黨會幫市民提名最強候選人，並否認與盧秀燕有心結，稱兩人長年有「姊妹情」，看到盧這幾天、這陣子非常辛苦，她感受到「盧媽」一心一意為台中付出，盧是市民最力挺市長，盼國民黨團隊繼續為台中服務。
