盧秀燕否認稱「媽媽市長」跨年又喊「馬麻愛你」學者：台灣最像北韓的地方 網轟噁心！

盧秀燕否認稱「媽媽市長」跨年又喊「馬麻愛你」，陳慕義痛批，盧秀燕死性不改。

[Newtalk新聞] 台中市長盧秀燕曾公開否認自稱「媽媽市長」，但上月底舉行施政7週年成果發表會時，她又自詡為「媽媽市長」，並細數歷年來的重大政績；此外，盧秀燕31日晚間出席台中跨年晚會致詞時喊「馬麻（媽媽）愛你！」四字，被封「省話女王」，網友痛罵「噁心」、「要不要臉！」，成功大學教授李忠憲直言，台灣最像北韓的地方，就是這種「媽媽市長」。

李忠憲1日發文表示，看到有政治人物，不斷自稱自己是「媽媽市長」，真的覺得很噁心。這種做法是刻意的政治操作，不只是語言修辭的小毛病，政治人物自稱「選民的爸爸媽媽」，背後牽涉的是權力結構、責任歸屬、以及民主是否被悄悄掏空的問題。

他強調，民主政治，人民是具有判斷能力與責任的公民，但「爸爸媽媽」這種隱喻，暗示的是，「你不夠成熟、你不懂複雜的事，所以應該聽話、被照顧、被安排」，在心理上，把人民從主權者降為依附者，表面是疼愛，實質是剝奪平等。

李忠憲直言，當政治人物說「我是你們的爸爸媽媽」，接下來常出現的是「我這樣做是為你好」、「你現在不懂，將來會感謝我」、「不支持我，就是不孝、不懂感恩」，這讓政策討論被情緒綁架，質疑變成不懂事，反對變成背叛，從責任政治，滑向「孝道政治」。

民主政治的關係是，「我授權你 -你向我負責」，但「爸爸媽媽」的邏輯是「我生你、養你 -你欠我」，李忠憲指出，一旦角色被偷換，人民就不再是監督者，而變成「被照顧、被感恩的一方」。

李忠憲嘲諷，有人講到台灣像北韓，「這種媽媽市長的用語，是台灣最像北韓的地方！」

此外，曾獲金馬獎最佳男配角獎演員陳慕義今（2）日也透過臉書痛批，馬年就馬年，盧秀燕死性不改，故意要講，「妳真的不是任何誰的媽媽；真的不要自取其辱，2026年伊始就來觸霉頭；媽媽是每個人自己獨佔的，無法取代」。

