盧秀燕呼籲中央：公布試算 讓地方財政回歸穩定與透明

台中市議會今(26)日進行定期會市政總質詢，市議員陳成添關心財政劃分法議題，市長盧秀燕表示，過去《財劃法》以明確公式運作，數十年來無論政黨輪替，地方皆能精確計算財源，保障建設與服務。然而近年公式趨向模糊，分配不正義，呼籲行政院，應公布明確的試算金額，讓地方財政回歸穩定與透明。

盧秀燕指出（如圖），以台中為例，市民年繳約2500億至國庫成為中央預算，但分配回來，包含統籌分配款、計劃型補助款，及一般型補助款合計竟不足千億。對照高雄，僅前瞻計畫即獲1300億，台中卻僅200多億，一個計畫的差距就高達千億。這幾年調度資金，包括賣土地等各種收入，總共也不過1000億。而高雄光靠中央補助就比台中多，人口還持續減少，差距越來越大。

盧秀燕說明，行政院端出新版財劃法，僅有法條，未附公式與試算金額。各縣市不分藍綠，均要求公開試算。國民黨版有試算金額，現行版本也有法條和試算金額，大家很清楚能拿多少。她呼籲行政院，應比照現行制度與國民黨提案，公布明確的試算金額，以透明化解疑慮，用數據證明公平，讓地方財政回歸穩定與透明。