盧秀燕和平行 感謝警消護偏鄉

台中市長盧秀燕（前左五）5日率團訪視慰問長年在偏鄉服務的德基派出所員警。（李京昇攝）

台中市長盧秀燕「和平專案」5日展開第2天行程，訪視慰問梨山衛生所、德基派出所，也完成她在市長任內走訪和平區所有警消、學校及醫療機構的目標，她感謝警消與醫護人員持續守護偏鄉，同時強調市府會持續在山區挹注更多資源。

台中市府4日啟動為期2天的「和平專案」，盧秀燕昨天率團深入大梨山地區，訪視德基派出所與梨山衛生所，慰勞長年駐守山區的員警與醫護人員。盧秀燕也分享，這次和平專案達成她上任7年來的心願，完成走訪和平區12個派出所、分駐所與谷關消防分隊、9所國中小學和梨山衛生所，親自傾聽地方需求。

對於梨山衛生所修繕後的成果，盧秀燕表示，梨山衛生所海拔2000公尺以上，是全台最高、也是大梨山地區唯一的醫療據點，全年提供24小時緊急醫療服務，守護居民與遊客健康。她也向醫護人員鞠躬致謝，並形容他們如同燈塔、活菩薩，長年守護偏鄉居民。

駐診醫師巴睿．卡納．喀勒芳安表示，梨山居民很多是泰雅族人，時常習慣忍耐疼痛，等到病情嚴重才就醫，身為原住民子弟，他希望能與患者建立信任關係，雖然梨山距離家鄉台東相當遙遠，但能在偏鄉服務，讓他感到很有意義。

盧秀燕等人隨後前往德基派出所慰勞基層員警並發送小紅包。盧說，德基派出所是全台最小、最迷你的派出所，轄區戶籍人口僅52人、33戶，但市府與警局不會因服務人口少就裁併單位。

盧秀燕表示，德基派出所配置5名員警，轄區人口雖少，但內有德基水庫、中橫德基管制站等重要基礎設施，業務仍舊繁重複雜，她感謝員警長年在交通不便、氣候嚴峻的環境中，始終堅守崗位守護居民安全。