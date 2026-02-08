盧秀燕喊中市長初選「太晚」 鄭麗文打回票：按規則走

台中市長盧秀燕（右）和國民黨主席鄭麗文（左）。（圖／東森新聞）





國民黨台中市長選戰，上演立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔的姐弟之爭，日前黨中央定調，3月最後一周舉行民調，時程引發江啟臣抗議，連台中市長盧秀燕也質疑太慢了，呼籲黨中央初選宜早不宜遲，但主席鄭麗文似乎不理會，今天（8號）受訪回應，黨有既定的民主程序，現在要改是不可能的。

國民黨主席鄭麗文周末一早來到屏東，陪蘇清泉掃街拜票，眼看藍營屏東戰將，已就戰鬥位置開跑，台中續演姐弟之爭，現在連盧秀燕7號對黨中央的奉勸，鄭麗文看似都能不理會！

台中市長盧秀燕vs.國民黨主席鄭麗文：「我覺得就不如早點挑個黃道吉日，把他們兩個的民調辦一辦，（競爭已經開始，遊戲規則不可能，在這個時候改），現在是二月初，如果三月底，再來辦這個初選的話，我覺得太晚了，（黨內都有既定的民主程序沒有問題，可是要現在要改，是不可能的。）」

面對盧媽媽聲聲喚，鄭主席立場踩很硬。

台中市長盧秀燕vs.國民黨主席鄭麗文：「尤其台中市是一個大城市，那選戰兵貴神速，宜早不宜遲，（我們絕對不會，因人設事，也絕對不會為了，某個候選人來量身訂做，所以大家都是一視同仁。）」

只是現在盧秀燕覺得慢，立法院副院長江啟臣認為要快，2個人都認為黨中央時程要調整，唯獨一位認為要公平公正！

立委（國）楊瓊瓔：「速度固然是很重要，但是公平公正，透明公開的這個基準點，那結果當然就是能夠服眾。」

正當姊弟之爭沒因鄭麗文的發言而有所趨緩，反而衍生出黨內太陽之爭的案外案，種種一切看在早起跑的綠營眼裡，實在難藏笑意。總統賴清德到台中，自家黨籍市長參選人何欣純笑著迎接，2026決戰中台灣，綠營齊力開跑，藍營還在等誰要跑。

