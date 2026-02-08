盧秀燕喊台中初選「兵貴神速」！楊瓊瓔：尊重黨中央

針對國民黨中央規劃於3月最後一周進行台中市長初選民調，台中市長盧秀燕認為時程「有點太遲」，並以「兵貴神速」建議黨中央選擇黃道吉日提早辦理。對此，積極爭取提名的立委楊瓊瓔今（8）日上午在台中市北區東興市場分送春聯時回應，她希望盡早定於一尊，但態度很清楚，就是尊重黨中央的決定，依照既定機制走完程序。

國民黨立委楊瓊瓔。（圖／中天新聞）

楊瓊瓔8日上午前往北區東興市場發送春聯，並逐一向採買消費者和攤商請託支持。受訪時她表示，能理解並感謝市長盧秀燕的祝福，她也希望能盡早定於一尊。楊瓊瓔說明，這次提名機制是由黨中央主導協調，雙方也都已經正式簽署相關協議，既然制度已經確立、時程也對外說明，她的態度很清楚，就是尊重黨中央的決定，依照既定機制走完程序。

廣告 廣告

台中市長盧秀燕。（圖／中天新聞）

楊瓊瓔進一步強調，速度固然重要，但公平、公正、公開、透明的基準點才能讓人信服，讓人信服更重要。她認為，只要程序站得住腳，結果自然能服眾，也才能真正凝聚團結，為接下來的選戰打下最穩定的基礎，打贏這場勝戰。

延伸閱讀

太巧了吧？ AIT三會盧秀燕後 賴清德8日台中閉門便當會

台中姊弟之爭仍僵持 葉元之憂兩敗俱傷：不能拖延

楊瓊瓔掃街巧遇「瓊瓔」！談黨內初選喊：尊重制度、願受檢驗