盧秀燕喊台中初選「兵貴神速」！楊瓊瓔：尊重黨中央
針對國民黨中央規劃於3月最後一周進行台中市長初選民調，台中市長盧秀燕認為時程「有點太遲」，並以「兵貴神速」建議黨中央選擇黃道吉日提早辦理。對此，積極爭取提名的立委楊瓊瓔今（8）日上午在台中市北區東興市場分送春聯時回應，她希望盡早定於一尊，但態度很清楚，就是尊重黨中央的決定，依照既定機制走完程序。
楊瓊瓔8日上午前往北區東興市場發送春聯，並逐一向採買消費者和攤商請託支持。受訪時她表示，能理解並感謝市長盧秀燕的祝福，她也希望能盡早定於一尊。楊瓊瓔說明，這次提名機制是由黨中央主導協調，雙方也都已經正式簽署相關協議，既然制度已經確立、時程也對外說明，她的態度很清楚，就是尊重黨中央的決定，依照既定機制走完程序。
楊瓊瓔進一步強調，速度固然重要，但公平、公正、公開、透明的基準點才能讓人信服，讓人信服更重要。她認為，只要程序站得住腳，結果自然能服眾，也才能真正凝聚團結，為接下來的選戰打下最穩定的基礎，打贏這場勝戰。
延伸閱讀
太巧了吧？ AIT三會盧秀燕後 賴清德8日台中閉門便當會
台中姊弟之爭仍僵持 葉元之憂兩敗俱傷：不能拖延
楊瓊瓔掃街巧遇「瓊瓔」！談黨內初選喊：尊重制度、願受檢驗
其他人也在看
習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗 專家驚揭：恐突襲金馬祭旗
中共領導人習近平近期罕見同日致電美俄元首，並對美承諾大規模採購，外界解讀此舉為在軍委人事案卡關、黨內「軟抵抗」之際，習近平試圖透過外交鞏固權力。專家分析，這是習近平「出口轉內銷」策略，旨在壓制內部異音。儘管有評論員認為習近平仍掌大權，但值得警惕的是，專家示警若內部壓力鍋引爆，北京恐對金門、馬祖發動「有限軍事行動」，以轉移國內焦點並鞏固領導威信。台灣應嚴肅看待此潛在台海風險，持續提升國防實力，應對中共可能採取的極端劇本。
新竹市民很滿意「她」！輾壓對手差距曝光
[NOWnews今日新聞]2026年新竹市長選戰逐漸升溫，國民黨已表態禮讓現任市長高虹安續拚連任，民進黨人選則尚未拍板，外界普遍看好陽明交大教授林志潔最有可能出線；此外，時代力量黨主席王婉諭也有意角逐...
太巧了吧？ AIT三會盧秀燕後 賴清德8日台中閉門便當會
美國在台協會（AIT）高層近期三度密集拜會台中市長盧秀燕後，總統兼民進黨主席賴清德今（8日）也將親自前往台中召開閉門便當會。由於時機太過敏感與巧合，外界解讀為賴清德提前鎖定盧秀燕為2028年最大潛在對手，因此拉高選戰格局，將年底台中市長選舉定調為個人連任保衛戰的前哨戰。
中國三名「航空、核武」高層又落馬！吳崑玉曝「這1傳聞」恐是真的！
論壇中心／綜合報導繼前中央軍委副主席張又俠被調查之後，又有三名中共軍工企業高官因腐敗被終止人大代表資格，分別是中國航空工業集團原董事長周新民、中核集團原總工程師羅琦和中國工程物理研究院原院長劉倉理。對此，專欄作家吳崑玉在《頭家來開講》節目上透露，美國情報部門披露，解放軍高層遭清洗是因貪腐嚴重，包括火箭軍有大批彈道飛彈內裝的不是燃料，是水，「現在聽來很可能是真的」！吳崑玉表示，我原來以為這個是假訊息，現在看到逮了這三個軍工高層以後我開始覺得，美國的情報有可能是真的，不然為什麼要逮這三個人？可能是真的火箭有灌水、質量有問題、核武建設基地中間有紕漏，因為最好貪錢就在這些地方，貪還要配合腐敗，不只貪錢，該做好的事可能沒做，就造成這樣的結果，這些人職務都不低，要取消他的人大委員資格以後才能夠移送法辦，這是中國法律的規定，所以已經嚴重到這種地步，那就表示不是小事。習近平設定目標，希望中國在2035年實現「全面軍事現代化」，使中國成為僅次美國、全球最大軍費支出國。然而，美國五角大廈在最新評估中卻指出，解放軍內部根深蒂固的貪腐問題，正嚴重阻礙其軍事現代化的進程。原文出處：中國三名「航空、核武」高層又落馬！吳崑玉：飛彈裡裝水的傳聞恐是真的！ 更多民視新聞報導李貞秀就任立委成未爆彈？媒體人籲「勿等閒視之」李貞秀"擁中國國籍"當立委！律師曝"嚴重後果"！川習熱線提及"台灣"！資深媒體人曝美國"這目的"！
封殺軍購案…國民黨還要谷立言傳話美議員 蔣萬安：立院要實質審查
國民黨、民眾黨10度在立法院程序委員會封殺國防特別條例，連付委審查都不讓，引起美國不分黨派國會議員關切。但在國民黨副主席蕭旭岑6日大酸AIT美國在台協會處長谷立言，「只是比科長大一點而已」之後，國民黨今（7）日又發聲，要谷立言如實向美方轉達，不要被民進黨政府誤導。對此，台北市長蔣萬安稍早強調，民主社會「立法院要實質審查」。
日眾院大選今登場！高市早苗可望豪取300席
[NOWnews今日新聞]日本眾議院大選在今（8）日登場，稍早在全國各地已經展開投票作業，選舉結果預計將於9日凌晨揭曉。日本首相高市早苗上任僅幾個月，於上月宣布提前進行改選，據外界預測，其領導的執政聯...
軍購案及憲政卡關 鄭麗文推給賴清德批美方找錯對象
國民黨主席鄭麗文今天（8日）到屏東為國民黨縣長提名人蘇清泉助選表示，軍購案受挫與憲政僵局的問題癥結出在賴清德總統身上，美方找在野黨是劃錯重點、找錯方向，她希望賴總統放下偏執，停止憲政對峙，她不擔心軍購案會影響自己和台中市長盧秀燕訪美及溝通。
蕭旭岑稱美政客不該干涉台灣內政 吳思瑤提一事打臉：驗證王滬寧叫他往右就往右
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導國防特別條例持續卡關，藍白有意自提版本，引起美國議員發聲，力挺院版儘速付委審查。不過，國民黨副主席蕭旭岑就批評，美...
終於掀牌！朱立倫子弟兵也要選了 楊智伃宣布搶攻松信市議員
首次上稿：02/08 10:27更新時間：02/08 12:35（補內文）即時中心／顏一軒、魏熙芸報導國民黨前主席朱立倫的子弟兵、前國民黨發言人楊智伃今（8）日正式宣布，將投入台北市議員第三選區（松山、信義）初選，她上午也和桃園市議員凌濤前往吳興市場掃街，以具體行動爭取選民支持。
北市松信區激戰！ 藍綠白成15搶9局面
政治中心／王云宣、陳聖翰 台北報導2026大選年底登場，台北市松山、信義選區，因為國民黨王鴻薇、徐巧芯選上立委，加上民進黨議員許家蓓逝世，等於空出三個席次，藍、綠、白新人幾乎搶破頭，前一天韓國瑜辦公室主任許原榮，正式表態參選，今天（8日），朱立倫子弟兵、前國民黨發言人楊智伃也正式宣布投入選戰。
林保華觀點》反美紅利！只比科長小一點點的蕭旭岑 妄想大躍進「中共副國級」？！
[Newtalk新聞] 充當國民黨副主席的原馬辦主任蕭旭岑，在北京見了全國政協主席王滬寧，爛尾變成了狼尾。自以為見了中國的正國級，自己就是只比正國級小一點點的副國級了，於是口出狂言，嘲諷AIT駐台辦事處處長谷立言「只比科長大一點點」，以為自己可以爬到谷立言頭上了，即將出任中國政協副主席了。他不但不把美國官員放在眼裡，連國民黨其他要員也不放在眼裡。如果他當政協副主席，國民黨主席鄭麗文難道去當全國政協主席？這是他的「中國夢」吧？ 2012年5月，自稱是連戰同學的美國西東大學（Seton Hall University）退休教授楊力宇來台灣，接受專訪時指出馬英九的問題在於「事必躬親」，導致總統淪為科長層級，且身旁缺乏具能力的政治幕僚，使其成為孤家寡人。 蕭旭岑時任國民黨文傳會主委，次年才出任馬英九總統府副秘書長，這時也不過是比馬科長小一點點。一直到出任馬辦主任，都是比科長小一點點不能跨越主子，現在想大躍進到中國大一點點，因而不但在中國公開反美，說民進黨「媚美反中」，還要掏空台灣。都是一派胡言。 台灣與美國簽署關稅協定，如果是）「媚美」，只要美國拿出協議讓民進黨政府簽下就可以了，哪裡需要鄭麗君
台中市長初選！盧秀燕指3月民調「太晚」 鄭麗文不甩：按照遊戲規則走
台中市長初選競爭激烈，國民黨昨日表示將儘速邀集2人，挑定3家民調機構和檔期，擬於3月底前最後一週完成民調作業；不過，台中市長盧秀燕則認為，若3月底再辦民調太晚了。對此，國民黨主席鄭麗文今（8日）受訪指出，初選規則行之有年，大家如果對制度有意見，歡迎公開討論，未來也都可以進行改革，但現在要改是不可能的，因為國民黨不會因人設事，絕不會為了某個候選人來量身訂做，大家一視同仁。
2026決戰點已定！何欣純揭賴清德布局
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨台中市長擬參選人、立委何欣純今(2/8)表示，民進黨主席、總統賴清德近期頻繁到中彰投，不僅是關心台中，也是因為中台...
陳水扁直言「非常同情賴清德」！嘆任內也被擋軍購：他比我還難做
即時中心／黃于庭報導國民黨、民眾黨掌握國會多數，不僅多次通過爭議法案，更數度阻擋攸關國家安全韌性的國防特別條例，連付委審查都沒辦法。我國現狀也引來美國關注，美國在台協會（AIT）、國務院多次挺軍購，多名參議員更是接連發聲，表示對在野大幅削減國防預算感到失望。對此，執政時期也曾被擋軍購的前總統陳水扁坦言，自己非常同情總統賴清德，比他當總統時還難做。
擋國防預算美議員失望！蔣萬安：嚴格把關
[NOWnews今日新聞]行政院提出1.25兆國防特別預算，但遭藍白聯手無法排入程序審查。美國在台協會（AIT）處長谷立言近期不斷談及通過國防預算的重要性，美國跨黨派國會議員今（7）日也發出聯合聲明，...
民眾黨基層盼「御駕親征」彰化縣長！黃國昌：厚愛了
[Newtalk新聞] 民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭表示，希望藍白合作推出最強縣長人選，甚至討論民眾黨主席黃國昌親自出馬參選。對此，黃國昌今（7）日表示，這樣說是厚愛了，現在最重要的工作就是專注在新北市長選務上。 温宗諭表示，他期待藍白能早日達成共識，也希望兩黨主席與地方主委坐下好好談，避免整合進程持續空轉。他也轉述基層聲音，如果整合一直沒有結果，地方已經出現討論，是否要請黃國昌「御駕親征」，親自投入縣長選戰，以穩定士氣凝聚支持者。 黃國昌今上午與新北市議員陳世軒在新莊宏泰市場發春聯，並於會前受訪表示，這樣子說是厚愛了啦。他現在最重要的工作，就是爭取更多新北市民的支持，專心在新北市長的選務上。 針對新北市議員卓冠廷批評，都更政見是拿現有政策「換名加蔥」，黃國昌表示，民眾黨在意的是新北市需要改變的現況，看到的是民眾的痛苦，但民進黨議員卻急著噴政治口水。他問卓，「對於新北現在都更的速度、處理，滿意嗎？」如果都覺得很滿意，其顯然離新北市民的距離非常遙遠。 陳世軒則說，民進黨的論調都是說「這個已經在做了啊」，請問所有民進黨議員現在都變成侯市府的發言人嗎？他說，這在立場上其實滿奇怪的，所以為了攻擊
嘉義市議員選戰震撼彈 黃敏惠力挺侄子黃政融參選
嘉義市長黃敏惠7日證實，親侄子黃政融將投入年底嘉義市議員選戰，參選西區議員席次，為地方政治投下震撼彈。黃敏惠表示，侄子從小看她投入公共服務，也想要傳承這份精神，這是年輕人自己的決定，身為民主聖地的嘉義市，她當然支持年輕人參政的機會。
自民黨失言：要國民流血 日網狂刷：媽媽去阻止戰爭了｜#鏡新聞
針對日本大選，儘管不少人預測，高市早苗領導的自民黨，可能和維新會，囊括三分之二席次，跨過修憲門檻，不過仍有不少人對日中關係，感到不安，而在野似乎也想藉此，發起恐懼動員。近來在日本社群平台上，「媽媽要去阻止戰爭了」成為一個熱門標籤，而原因就是自民黨的候選人上個月底在辯論會上，表示某些政策「可能必須讓國民付出流血代價」，讓在野砲轟，根本是在鼓吹戰爭。
國民黨最年輕發言人出戰 楊智伃投入松信議員初選
國民黨前發言人楊智伃今日於吳興市場宣布投入台北市松山、信義區市議員選舉，強調年輕世代上陣不是明天，就是現在。面對黨內初選，楊坦言若沒有民意的基礎，無法回到地方服務，正義只會停留在空氣中，現已準備好代表年輕世代傳承戰力。至於會不會找前國民黨主席朱立倫站台，楊智伃說接下來會邀請非常多重量級來賓一起來推薦自己。
下通牒？美對3項軍售提供發價書草案 效期到3/15｜#鏡新聞
藍白持續封殺8年1.25兆的國防特別條例，沒能付委審查，國防部今天(2/6)表示，美國政府已經就國防特別預算中的3項軍售案，正式向我方提供發價書草案，有效期到3/15，國防部也會積極爭取展延，避免導致全案取消。同一時間，總統賴清德登上全台最高的海軍「小雪山雷達站」，勉勵官兵之餘，也喊話朝野，盼總預算別再耽擱。