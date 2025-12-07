盧秀燕喊政黨輪替劍指2028？蔡正元示警1情況「藍營必敗」：國民黨沒有選擇
台中市長盧秀燕日前接受採訪表示，若2028年出現第四次政黨輪替，對民進黨、國家與人民未必是壞事，引發關注。對此，前立委蔡正元在風傳媒節目《下班瀚你聊》中表示，國民黨主席鄭麗文不可能參選2028總統大選，因為國民黨各縣市首長只會支持盧秀燕。要想當選總統需要中間選票，只倚靠同溫層的選票一定會落選。
蔡正元表示，從政治實力來看，國民黨內目前沒有人的實力比盧秀燕強，因為國民黨現在最強的政治實力都在縣市首長，縣市首長有資源、實力和人脈，便會有選票。蔡正元分析，大選和黨內選舉不同，黨內選舉因為黨員少，只要有深藍的支持就很容易當選黨主席，但僅靠深藍支持不可能選上縣市首長，所以一定要中間偏藍的選民加上中間偏綠的選民，才有可能超過50%。
蔡正元說明，並非看好盧秀燕參選2028總統大選，而是國民黨沒選擇。縣市首長只會支持盧秀燕，鄭麗文則沒有參選的條件，因為選總統需拿到中間選票才可能當選，一個人能否當選的條件和在媒體上的條件不一定一樣。許多國民黨人活在幻想中，以為度過了大罷免就能綠地變藍天，其實挑戰還在後面。
針對2026台南市長選戰，蔡正元指出，陳亭妃選情較穩定，邱議瑩較為不穩，且與柯志恩對決的贏面也相當吃力，而謝龍介碰到陳亭妃會更為吃力。部分候選人的調性很容易拿到中間選票，有些候選人則相反，陳亭妃比林俊憲更容易拿到中間選票，因此林俊憲的民調落後陳亭妃超過10%， 而謝龍介民調介於林俊憲和陳亭妃之間。
蔡正元說明，在最後民調陳亭妃大幅領先的情況下，民進黨不太可能不提名陳亭妃，除非賴清德擁有皇帝的權力和威望，但賴清德連在民進黨內都未達到此程度。賴清德再怎麼不喜歡陳亭妃也要忍耐，因為民意大於天，總統只是人民的「勞工」。蔡正元認為，陳亭妃對謝龍介的贏面相當大，因為陳亭妃能獲得中間選民選票，歸功於個人經營的特色。
針對陳水扁表示「鄭麗文可能拖累國民黨中南部選情」，蔡正元表示，此番推斷從未來有多少國民黨候選人用鄭麗文的合照做為宣傳即可看出。蔡正元解釋，鄭麗文在接下來的主席任內的影響力，2026年選戰應分成四部分來看，第一，若是國民黨縣市首長要競選連任，輸贏與鄭麗文無關，因為若當了4年縣市首長連任還有問題，便已不是黨的問題，而是自身的問題了；第二，國民黨現任縣市首長屆滿無法連任，將有新人接班，這是最危險的狀況，接手問題是黨主席的主要責任；第三，原先是民進黨執政，現今民進黨原人選屆滿無法連任，國民黨就盡其全力爭取，但是選舉落敗也不能怪黨中央，因為該縣市原是民進黨地盤，但國民黨要拉近選票差距，對2028總統大選才有影響；第四，民進黨執政且要繼續連任的縣市，國民黨盡力就好。
蔡正元提到，2026宜蘭縣長選戰方面，因為現任屆滿無法連任，所以國民黨要慎選新人，且最重要的是宜蘭選民比例綠大於藍，所以中間選民一票都不能跑，國民黨需找到非常適合中間選民口味的候選人，不能只適合深藍的口味。只倚靠同溫層的選票一定落選。蔡正元補充，2024總統大選賴清德的運氣好、遇到藍白分裂，若是一對一賴清德一定落選，因為賴清德中間選民吸收能力很差，賴清德得票率僅40%，代表中間選民的得票率相當低。若國民黨2028推出中性的總統候選人，賴清德想連任恐怕危險。
蔡正元認為，新北市長選戰中，李四川絕對是國民黨最強的強棒，因為李四川曾當過8年的新北市副市長，也有台北市副市長和高雄市副市長的經歷，口碑相當優秀，能得到中間選民的信賴。而民眾支持者或許會認為李四川全力支持黃國昌，黃國昌便有機會勝選，但是選票轉嫁相當困難，李四川支持黃國昌或許能移動一部分選票，但也會移動更大部分到蘇巧慧，因為蘇巧慧中間選民形象也相當強勁。
獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線
護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？
《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽
更多風傳媒報導
其他人也在看
宏都拉斯大選親中總統無望 「白蝦外交」斷支持度
即時中心／林韋慈報導宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現急速下滑。根據最新統計，台灣自瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等四國的白蝦進口額已超越去年，顯示台灣「白蝦外交」初見成效，進口市場版圖明顯擴張。民視 ・ 1 天前 ・ 166
中共不會等到2027才攻台？張榮恭示警：台灣情勢這樣變，才有和平機會
總統賴清德近日接受《紐約時報》專訪，被問及北京當局以2027年完成武統台灣準備為目標，賴清德表示，台灣必須做最壞的打算，最好的準備。對此，國民黨副主席張榮恭在廣播節目《飛碟午餐尹乃菁時間》表示，美國學界和軍方的判斷是2027年中國將會完成全面攻台的準備。問題在於若中國現在尚未擁有全面攻台能力，此時台灣正式宣布獨立，中國根本不會等到2027年才攻台，很可能立刻......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 175
日本抗中戰略被大讚！前大使曝「1手段」讓各國承認台灣
國際中心／張予柔報導日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」言論後，引發中國一連串施壓動作，但日本政府態度堅定，絲毫沒有退縮跡象。德國媒體近日分析指出，日本在面對中國時展現出的沉著與彈性，正成為歐洲國家研究的對象，尤其是十年前便開始布局的「降低對中依賴」戰略，更被視為重要借鏡。前日本駐澳洲大使受訪時也呼籲，西方應更緊密地展現共同立場，告訴北京「若中國對台動武『一中政策』就會立即終結」，各國就會在外交層面上承認台灣。民視 ・ 1 天前 ・ 183
大跳「小蘋果」 鄭麗文、許淑華熱舞狂「搖勒」
國民黨中彰投黨慶，黨主席鄭麗文上午到南投，跟縣長許淑華一起熱舞，大跳歌曲小蘋果；下午來到彰化，不過面對黨內除了黨部主委謝衣鳳，還有二位前副縣長都有意參戰2026，鄭麗文說目前黨部已經在協調，但喊出「一個家要有女性才能安」。TVBS新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2
鏡觀／賴總統的「準備」
賴清德有一個獨特的能力，他會讓好好的一件事變調，特別是當他認真想團結國家的時候就會出包。上次是他中途喊停的團結十講，這次則是他上週三在總統府大陣仗的「守護民主台灣國安行動方案」記者會。鏡報 ・ 15 小時前 ・ 42
日本戰機遭中國雷達照射！高市早苗強勢回應
[NOWnews今日新聞]中日關係近來高度緊張，日本防衛省今（7日）凌晨臨時召開記者會，抗議中國戰機兩度用雷達照射日本航空自衛隊正在執行任務的F-15戰機。日本首相高市早苗對此表示「深感遺憾」，已經向...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 38
擋下賴政府國防預算「就能見習近平」？遭爆3條件換鄭習會 國民黨回應了
對於《自由時報》今（7）日以「可靠消息」報導稱國民黨主席鄭麗文，將於農曆年前後與中國國家主席習近平會面一事，國民黨於晚間發出新聞稿予以嚴正駁斥，指責相關報導純屬捏造。國民黨表示，該報報導純屬捏造，號稱「內幕」，意在操弄政治。此種作法實已屢見不鮮。國民黨指出，兩位副主席出訪大陸時間，遠早於總統賴清德總統對《華盛頓郵報》投書，向美國社會自曝增加400億美元（約1......風傳媒 ・ 28 分鐘前 ・ 10
蕭美琴維安勤務1天2起車禍 總統府：將持續協助受傷員警
民視新聞／顏一軒、林佳彤報導宜蘭縣礁溪派出所一名24歲林姓員警，昨（5）日晚間於頭城鎮執行副總統蕭美琴車隊交管勤務時，突遭偏移車道的自小客貨車高速衝撞受傷，所幸經治療後已脫離險境轉回台北榮總觀察，而在蕭副總統返回台北之際，大安警分局一名55歲曾姓員警騎車在協助清道期間，也與從迴轉道駛出的自小客車碰撞，造成曾員右手骨折、四肢擦挫傷。對此，總統府發言人郭雅慧今（6）回應，所幸林姓員警在搶救後恢復穩定生命徵象，政府後續會持續關心並給予協助，她也強調維安工作相當辛苦，希望所有員警都能秉持安全第一的原則。民視 ・ 1 天前 ・ 61
憂擦槍走火！共機雷達鎖定日戰機 陳冠廷喊話：別再把東亞情勢推向危局
針對中國近期一連串行動正在加深東亞緊張局勢，民進黨立委陳冠廷今（7日）表示，中國從突然限制中國團客赴日旅遊，到以檢驗為由大幅限制日本水產品進口，如今又發生解放軍殲-15戰機在公海上兩度以火控雷達鎖定日本自衛隊F-15戰鬥機的事件。行政施壓、經濟脅迫和軍事挑釁同時出現，已不再是零星個案。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 16
賴清德認了「中華民國」！昔喊「總統當台灣國主人」劉世芳反應曝光
總統賴清德昨日表示，台灣已經是個主權獨立國家，沒有另行宣布獨立的必要，也是為了要團結台灣社會。對此，內政部長劉世芳今受訪，被問到過去曾說要總統當台灣國主人，怎樣看待賴清德的說法，她僅強調「我們就是台灣人」，國號叫做中華民國。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 18
王義川曝綠桃園市長「明年初壓軸出爐」 何志偉：我一步一腳印
政治中心／林彥君 鍾能銘 賴國彬 桃園報導民進黨2026桃園市長選戰，綠營誰來出戰，備受矚目，包括立委王義川、總統府副秘書長何志偉，都是熱門人選，外傳黨內選對會將台北、桃園列在壓軸提名，王義川更透露，會在明年1、2月左右才會定案，何志偉則表示，他不清楚提名時程，但自己會一步一腳印做好工作。民視 ・ 10 小時前 ・ 1
柯文哲喊藍白合別重蹈3％、6％爭議 鄭麗文強調最大誠意與善意
今日是國民黨建黨131周年，苗栗縣黨部舉行黨慶暨主任委員佈達典禮，國民黨主席鄭麗文親自到場，宣布議長李文斌接任縣黨部主任委員並完成派令交付。鄭麗文表示，國民黨重視務實治理、照顧民生，每天拚建設、不搞鬥爭、不撕裂社會，希望為苗栗及全台帶來安定、安心、安全，並呼籲基層團隊以最強陣容迎接2026選舉。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
國民黨131週年黨慶 盧秀燕籲團結霸氣喊「2026非贏不可」
【民眾網諸葛志一臺中報導】國民黨台中市黨部 7日舉辦「『努力進前 藍天再現』131週年黨慶健行活動暨新任主委佈 […]民眾日報 ・ 4 小時前 ・ 1
不改國號！ 賴清德總統：民進黨留「中華民國」有助團結
賴清德總統出席一場白色恐怖紀念活動，致詞時提到，僅管(雷震)曾建議更改國號，但「中華民國」寫在憲法中，民進黨為了國家團結與尊重國家認同，執政後沒有更改國號。賴總統也提到，面對中國威脅，「不分政黨，要有同樣的國家認同，才有辦法團結」。 #不改國號#賴清德總統#白色恐怖紀念活動東森新聞影音 ・ 8 小時前 ・ 2
中國艦艇東亞海域大部署 日防長：高度關注警戒｜#鏡新聞
日中緊張之際，中國在東亞海域，百艦齊發，海上軍力部署規模，創下歷來之最。對此，日本防衛大臣小泉進次郎，昨天（12/5）表示，日本高度關注並監視，中國的軍事行動。同一時間，日本常駐聯合國代表，再度致函，聯合國秘書長古特瑞斯，就中國常駐聯合國代表，二度要求日本首相，撤回涉台言論一事，表示該主張「與事實不符，日本無法接受」。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
談綠桃園市長人選進度 王義川：1、2月定案
[NOWnews今日新聞]2026年九合一選舉，民進黨桃園市長人選備受矚目，包含總統府副秘書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰都被點名。對此，王義川今（6）日上午替議員參選人張銘祐站台受訪時透露，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 4
民進黨沒改國號！賴清德曝「留中華民國助團結」 鄭麗文：應廢台獨黨綱
總統賴清德昨日出席紀念雷震等人活動時表示，自由中國雜誌創辦人雷震當年希望能改國號為「中華台灣民主國」，民進黨沒這樣做，是認為留著中華民國這名字有助團結台灣社會。對此，國民黨主席鄭麗文今（7日）表示，不要拿「中華民國」四個字玩廉價政治遊戲，呼籲賴清德廢除台獨黨綱，團結在中華民國憲法之下，支持中華民國憲法核心價值。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 3
賴總統提出維持現狀的「團結宣言」
賴清德總統昨天（6日）出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇，其致詞核心其實是三件事：一是把雷震、殷海光、傅正三位前輩的民主精神，與民進黨1999年《台灣前途決議文》、2004年《族群多元國家一體決議文》相映，說明一脈相承；二是詮釋當年雷震籌組「中華台灣黨」、國名改「中華台灣民主國」的主張，自由時報 ・ 16 小時前 ・ 18
中國戰機兩度對日本F-15雷達照射 日急抗議
[NOWnews今日新聞]中國與日本近來關係緊張，在時機敏感之際，中國航空母艦「遼寧號」自5日起在沖繩近海航行，日本防衛省表示，從「遼寧號」起飛的殲-15戰機，6日下午兩度以雷達照射正在執行任務的日本...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 9
蔣萬安批禁小紅書「變共產黨」 蘇巧慧反擊：台灣是法治國家
內政部以打擊詐騙為由，宣布封鎖中國知名社群媒體App「小紅書」1年，遭到台北市長蔣萬安批是「反中反到自己變成共產黨」。對此，對此，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（7）日表示，台灣是民主國家，從未禁止人民上中國任何網站，但台灣也是法治國家，小紅書違反15項資安規範還「已讀不回」，政府當然要有所作為來處理。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 13