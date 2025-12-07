盧秀燕喊政黨輪替劍指2028？蔡正元示警1情況「藍營必敗」：國民黨沒有選擇

台中市長盧秀燕日前接受採訪表示，若2028年出現第四次政黨輪替，對民進黨、國家與人民未必是壞事，引發關注。對此，前立委蔡正元在風傳媒節目《下班瀚你聊》中表示，國民黨主席鄭麗文不可能參選2028總統大選，因為國民黨各縣市首長只會支持盧秀燕。要想當選總統需要中間選票，只倚靠同溫層的選票一定會落選。

蔡正元表示，從政治實力來看，國民黨內目前沒有人的實力比盧秀燕強，因為國民黨現在最強的政治實力都在縣市首長，縣市首長有資源、實力和人脈，便會有選票。蔡正元分析，大選和黨內選舉不同，黨內選舉因為黨員少，只要有深藍的支持就很容易當選黨主席，但僅靠深藍支持不可能選上縣市首長，所以一定要中間偏藍的選民加上中間偏綠的選民，才有可能超過50%。

蔡正元說明，並非看好盧秀燕參選2028總統大選，而是國民黨沒選擇。縣市首長只會支持盧秀燕，鄭麗文則沒有參選的條件，因為選總統需拿到中間選票才可能當選，一個人能否當選的條件和在媒體上的條件不一定一樣。許多國民黨人活在幻想中，以為度過了大罷免就能綠地變藍天，其實挑戰還在後面。

前立委蔡正元強調，國民黨主席鄭麗文（左二）2028沒有參選條件。（資料照，台中市黨部提供）

針對2026台南市長選戰，蔡正元指出，陳亭妃選情較穩定，邱議瑩較為不穩，且與柯志恩對決的贏面也相當吃力，而謝龍介碰到陳亭妃會更為吃力。部分候選人的調性很容易拿到中間選票，有些候選人則相反，陳亭妃比林俊憲更容易拿到中間選票，因此林俊憲的民調落後陳亭妃超過10%， 而謝龍介民調介於林俊憲和陳亭妃之間。

蔡正元說明，在最後民調陳亭妃大幅領先的情況下，民進黨不太可能不提名陳亭妃，除非賴清德擁有皇帝的權力和威望，但賴清德連在民進黨內都未達到此程度。賴清德再怎麼不喜歡陳亭妃也要忍耐，因為民意大於天，總統只是人民的「勞工」。蔡正元認為，陳亭妃對謝龍介的贏面相當大，因為陳亭妃能獲得中間選民選票，歸功於個人經營的特色。

針對陳水扁表示「鄭麗文可能拖累國民黨中南部選情」，蔡正元表示，此番推斷從未來有多少國民黨候選人用鄭麗文的合照做為宣傳即可看出。蔡正元解釋，鄭麗文在接下來的主席任內的影響力，2026年選戰應分成四部分來看，第一，若是國民黨縣市首長要競選連任，輸贏與鄭麗文無關，因為若當了4年縣市首長連任還有問題，便已不是黨的問題，而是自身的問題了；第二，國民黨現任縣市首長屆滿無法連任，將有新人接班，這是最危險的狀況，接手問題是黨主席的主要責任；第三，原先是民進黨執政，現今民進黨原人選屆滿無法連任，國民黨就盡其全力爭取，但是選舉落敗也不能怪黨中央，因為該縣市原是民進黨地盤，但國民黨要拉近選票差距，對2028總統大選才有影響；第四，民進黨執政且要繼續連任的縣市，國民黨盡力就好。

蔡正元提到，2026宜蘭縣長選戰方面，因為現任屆滿無法連任，所以國民黨要慎選新人，且最重要的是宜蘭選民比例綠大於藍，所以中間選民一票都不能跑，國民黨需找到非常適合中間選民口味的候選人，不能只適合深藍的口味。只倚靠同溫層的選票一定落選。蔡正元補充，2024總統大選賴清德的運氣好、遇到藍白分裂，若是一對一賴清德一定落選，因為賴清德中間選民吸收能力很差，賴清德得票率僅40%，代表中間選民的得票率相當低。若國民黨2028推出中性的總統候選人，賴清德想連任恐怕危險。

蔡正元認為，新北市長選戰中，李四川絕對是國民黨最強的強棒，因為李四川曾當過8年的新北市副市長，也有台北市副市長和高雄市副市長的經歷，口碑相當優秀，能得到中間選民的信賴。而民眾支持者或許會認為李四川全力支持黃國昌，黃國昌便有機會勝選，但是選票轉嫁相當困難，李四川支持黃國昌或許能移動一部分選票，但也會移動更大部分到蘇巧慧，因為蘇巧慧中間選民形象也相當強勁。

