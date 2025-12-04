盧秀燕喊政黨輪替！稱台灣不該一黨獨大 何欣純：台中也需要輪替
台中市長盧秀燕明年即將卸任，她也是國民黨2028總統大選的熱門人選。近日她接受專訪稱台灣不該一黨獨大，民進黨執政10年「我覺得夠了」，希望可以再次政黨輪替。對此，將代表民進黨角逐2026台中市長的何欣純表示，政黨輪替是台灣人民的意志跟智慧，她相信台灣人民的智慧，「台中市也需要政黨輪替」。
想代表國民黨參選2028？ 盧秀燕受訪喊要政黨輪替
盧秀燕接受《聯合報》專訪談論2028，提到台灣已經有過3次政黨輪替，認為民進黨執政這些年不斷爆出弊案，2028年應該要第4次政黨輪替，民進黨第3次政黨輪替後，從前總統蔡英文到現任總統賴清德，執政已長達10年，她覺得已經夠了，一旦執政過久，防腐機制會就會變差。
今（4日）她上午前往市議會備詢，會前她受訪時更進一步強調，台灣是民主國家，不應該「一黨獨大」，認為要有競爭國家才會進步，人民才會受到照顧。
回應盧秀燕輪替說 何欣純：相信台中市民智慧選擇
將被民進黨提名參選台中市長的何欣純對於盧秀燕表態表示這很好，盧秀燕談國防、外交或國政，可以讓台灣人民更了解她的規劃和想法。
對於盧秀燕喊話政黨輪替，何欣純表示，台灣是民主社會，任何人都能對國家、政府施政，以及人民生活需求等暢所欲言，這是台灣民主社會的日常。台灣已經3次政黨輪替、展現台灣民主社會的成熟，她相信台灣人民的意志與智慧，是否輪替交由人民來選擇。
何欣純也認為，台中也需要政黨輪替，因此她期待台中市民智慧的選擇，可以行民主之實讓台中政黨輪替，讓她可以為台中市民付出更多、規劃大台中，讓大台中欣欣向榮。
