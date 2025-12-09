盧秀燕喊政黨輪替！蔡正元不諱言藍營她最強

▲台中市長盧秀燕和國民黨主席鄭麗文同台、相擁。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 台中市長盧秀燕日前接受專訪提到，台灣應該進行第4次政黨輪替，且2027武統說已造成人民恐慌，她更強調，政黨有競爭，國家才會進步、人民才會受照顧。對此，前立委蔡正元直言，現在國民黨內屬盧秀燕的政治實力最強，一定要獲得中間選民的支持；至於黨主席鄭麗文，即使當選主席，也恐尚不具備選總統的條件和票源。

蔡正元7日上《下班瀚你聊》表示，從政治實力來講，國民黨內沒有任何一個人實力比盧秀燕還強，連立法院長韓國瑜都沒有；國民黨現在最強的政治實力都在縣市長首長上面，因為台灣政治人物就是要講選票，現在只有這些人有資源、有實力、有人脈、有選票，那跟黨內選舉的狀況是不一樣的。

蔡正元認為，黨內因為黨員少，候選人只要唱唱《夜襲》、有深藍支持，就很容易當選黨主席。所以，一定要有中間偏藍、中間偏綠的支持，才可能獲得過半支持，而鄭麗文絕對不可能選總統，因她沒那個條件。

蔡正元指出，很多國民黨人還活在幻想中，以為這次大罷免度過了就一片天，但挑戰還在後面。不管國民黨還民進黨，只靠同溫層選票一定落選。

