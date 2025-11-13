盧秀燕喊禁廚餘養豬 台中養豬協會籲「要有配套」否則再難買到黑豬肉

是否停用廚餘養豬，引發大量討論。示意圖。取自Unsplash



台中日前爆發非洲豬瘟疫情，市長盧秀燕今（11/13）在市議會備詢時表示，「禁止廚餘餵豬將是未來趨勢」，如果中央未推動，「台中也會先做」。台中市養豬協會總幹事楊駿杰呼籲，市府政策不能「說停就停」，若缺乏配套上路，恐重創產業鏈。

楊駿杰指出，台中若全面終止廚餘養豬，恐有三大衝擊，首先，目前本土黑豬多以廚餘餵養，飼養期約12至15個月，肉質甜美、口感受消費者青睞；若改採飼料，就要變更現有的豬種，養豬場的硬體設備全都要調整。

若全面改用飼料養豬，雖飼養期僅約6個月，飼料高度依賴進口，價格占總成本逾6成，養豬戶負擔將大幅提高；還有，台中每日產出超過300噸廚餘，目前台中的各地焚化廠已經無法去化了，這些廚餘要去哪裡？

若台中率先停用廚餘養豬，黑豬產量可能大幅下降，楊駿杰表示，市面上恐怕很難再看到黑豬肉。

近年廚餘養豬因來源複雜備受討論，可能含有過期食物、化學物質，若混入未經高溫處理的動物性廢棄物，更需以90℃以上高溫蒸煮才能有效殺菌。除提升設備成本，也曾被認為是非洲豬瘟等疫病的潛在傳播媒介。

