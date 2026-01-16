盧秀燕喊窮！又語出驚人「想和總統咬耳朵」 賴清德這樣回

即時中心／徐子為報導



「2026台中百工百業博覽會」今（16）天開幕，也是台中國際會展中心今年首度開展，台中市長盧秀燕則趁機當面向總統賴清德「喊窮」，稱這棟一期東側展館是由台中市政府花88億興建很辛苦，盼跟賴「咬耳朵」，爭取補助二期經費。對此，賴則更正盧「土地是國防部給的」，並回應「中央地方不分彼此」、「過去沒有緣份一起參與（台中國際會展中心），未來希望能夠共襄盛舉！」





外貿協會說明，台中國際會展中心一期的東側展覽棟於去（2025）年底試營運，今年已有52檔展覽預約、30場活動及266場會議，共2360攤位。



至於二期的西側展館，預估約2100攤，由經濟部全額編列經費60.31億，已拍板於2027年4月開工，力拚2029年完工開展；兩側展館合計可提供4460攤位，盼能打造「全國最大展覽園區」，帶台灣隊衝鋒搶攻國際訂單。



盧秀燕今表示，市府耗資88億自建台中國際會展中心一期東側展館，這是中部人30年來的夢想，這沒有中央補助款、沒有地方投資。



由於日前賴清德赴苗栗行程時，曾說前苗栗縣長「同時在我耳邊說他還缺什麼」，並轉頭對現任縣長鍾東錦說「鍾縣長要學一下啊！你都沒跟我咬耳朵！」而盧秀燕話鋒一轉指出，「我前兩天才知道，原來我沒有跟賴總統咬耳朵」，「所以總統待會拜託讓我咬一下耳朵啊！」因為台中接下來還要蓋二期，但市府財政吃緊。



對此，賴清德致詞時回應「過去我們沒有緣份一起參與，未來我們希望能夠共襄盛舉」；他也更正盧秀燕說法，澄清強調「土地是國防部給的」。後表示，中央地方不分彼此，為經濟發展都應該要團結合作，讓台灣能更多往前走。





