盧秀燕喊第四次政黨輪替 今再稱「有競爭國家才會進步」

盧秀燕表示，台灣是民主國家，不應一黨獨大，「有競爭國家才會進步」。(記者廖耀東攝)

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕被藍營視為是挑戰2028年總統大選的重要人選，昨(3日)喊話「第4次政黨輪替」，今日她再強調第4次政黨輪替的重要性，她說，台灣是民主國家，不應一黨獨大，「有競爭國家才會進步」，人民才能受到照顧。

盧秀燕長期以來居「藍營一姐」，更被藍營視為是挑戰2028年總統大選的重要人選，但隨國民黨主席改選，新任黨主席鄭麗文稱「2028國民黨人選不只一個」，藍營是否仍「唯盧獨尊」可能面臨挑戰，盧秀燕台中市長任期倒數不到1年，昨(3日)她主動談總統大選，更喊話第4次政黨輪替，外界推測她一改「溫良恭儉讓」的態度，開始加溫自己的下一步，發言引關注。

今日她被問第4次政黨輪替說法，平時強調上班時間不談政治的她再度表示，台灣是民主國家，不應一黨獨大，「有競爭國家才會進步」，人民才能受到照顧。

